Nederland werkt samen met Belgische politie om verdachte van “zeer ernstig geweldmisdrijf” te vinden

De Nederlandse politie kijkt naar ons land om de dader van een ernstig misdrijf in het Nederlandse Oudenbosch te kunnen identificeren. De man praatte zich binnen in de woning van een jonge vrouw, waarna er volgens de politie een “zeer ernstig geweldmisdrijf” plaatsvond.

De dader was op donderdag 21 maart net voor de middag gaan aanbellen bij het slachtoffer, een jonge vrouw die op dat moment alleen thuis was. Met een trucje praatte hij zich een weg naar binnen. Wat zich in het huis heeft afgespeeld is nog niet openbaar gemaakt, maar de politie heeft het over een “zeer ernstig geweldmisdrijf” dat met “de hoogste prioriteit” behandeld wordt.

Nummerplaat

De Nederlandse politie verspreidde sinds de feiten al beelden en een robotfoto van een verdachte, maar ondanks vele tips leidde dat nog niet tot een effectieve arrestatie. Om daar verandering in te brengen, werken de Nederlanders nu samen met de Belgische politie.

Meerdere mensen hebben de voorbije dagen gemeld dat de wagen waarin de verdachte gezien werd een Belgische nummerplaat zou hebben.