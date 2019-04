Michael Verschueren zet Anderlecht zelf onder druk voor topper: “Het is van moeten tegen Club Brugge”

Er hangt spanning in de lucht boven het Astridpark. Anderlecht kwalificeerde zich maar met moeite voor de play-offs, waarin het een 3-0 rammeling kreeg Genk op de openingsspeeldag. Europees voetbal halen wordt nog een hele uitdaging, maar sportief directeur Michael Verschueren gelooft nog in een eindspurt. “We mikken op de 2e of 3e plaats”, klinkt het bij VTM.

Anderlecht krijgt donderdagavond een ontketend Club Brugge over de vloer, niet meteen de meest dankbare affiche om een zware nederlaag mee door te spoelen. Blauw-zwart is ook hypergemotiveerd om na 21 nog eens te winnen op het veld van paars-wit. Verschueren weet wat er op het spel staat en zet bij VTM Nieuws dan ook het mes op de keel van zijn ploeg. “Het is 5 voor 12, we moeten die wedstrijd winnen. Historisch is dat al meermaals gelukt en ik hoop dat we dat kunnen overdoen, want tegen Club Brugge is het van moeten. In de geschiedenis hebben we thuis al meermaals gewonnen. We rekenden ook niet op een verlies thuis tegen Genk, wij starten altijd om te winnen.”

Verschueren blijft ook geloven in een tweede of derde plaats, ook al is het verschil met huidig nummer twee Standard zeven punten voor de match tegen Club. “Het blijft mathematisch mogelijk. Als we de drie punten pakken, moeten we vaststellen dat dat haalbaar is.”

Fred Rutten werd in januari aangesteld om de ploeg naar de play-offs te leiden en daar slaagde de Nederlander ook in. Over zijn toekomst wordt dezer dagen veel gespeculeerd. Anderlecht wil het einde van de competitie afwachten, maar kan Rutten wel blijven als Anderlecht geen Europees voetbal haalt? Het is al 55 jaar geleden dat dat gebeurde. “Ik weet het niet, hier zet ik mijn joker op in”, aldus Verschueren. In de wandelgangen klinkt het alvast dat Kasper Hjulmand zich opmaakt om de fakkel over te nemen.

