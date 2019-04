“Marco Rose volgt Hecking op bij Borussia Mönchengladbach”

Trainer Marco Rose gaat volgend seizoen zo goed als zeker aan de slag bij Borussia Mönchengladbach. Volgens verschillende Duitse media en persbureau DPA wordt de 42-jarige Duitser de opvolger van Dieter Hecking bij het team van Thorgan Hazard.

Rose is nu nog hoofdtrainer van RB Salzburg. Borussia Mönchengladbach liet dinsdag weten dat Hecking aan het einde van het seizoen vertrekt. Officieel liep zijn verbintenis na de huidige competitie nog een jaar door. Daarover hadden de partijen afgelopen december nog overeenstemming bereikt.

Hecking leidde de ploeg sinds december 2016, nadat hij voordien actief was bij Wolfsburg. Onder zijn bewind eindigde Gladbach tweemaal als negende. Dit seizoen staat Borussia vijfde en is het nog vol in de running voor Europees voetbal, maar de chemie tussen beide partijen lijkt dus uitgewerkt.