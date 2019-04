Duizelingwekkend: spelersmakelaars strijken jaarlijks meer dan 300 miljoen euro op in Premier League

Op twaalf maanden tijd hebben de clubs uit de Premier League 261 miljoen Britse pond (ongeveer 304 miljoen euro) aan commissiegeld betaald aan spelersmakelaars. In vergelijking met vorig jaar is dat een stijging van 25 procent, meldde de Engelse voetbalbond (FA) donderdag.

Tussen 1 februari 2018 en 31 januari 2019, toen de laatste transferperiode afliep, maakte Liverpool het meeste geld over op de bankrekeningen van diverse makelaars. De transfers van onder meer Alisson Becker, Naby Keita, Fabinho en Xherdan Shaqiri kostten de Reds 51 miljoen euro aan commissies. Spelersmakelaars verdienden ook goed hun geld bij Chelsea (31,5 miljoen euro), Manchester City (28 miljoen euro) en Manchester United (24,5 miljoen euro).

Opvallend is dat de uitgaven in de Premier League aan makelaars dus met 25 procent toenemen ten opzichte van de vorige periode, terwijl er bijna 600 miljoen euro minder werd uitgegeven aan transfers. In totaal gaven alle Engelse clubs, inclusief die uit de lagere regionen, 371 miljoen euro uit aan agenten.

De publicatie van de exuberante bedragen volgt daags op een meeting van de Premier League-clubs om de commissies aan tussenpersonen in te dijken. Op dat overleg kwamen onder meer een plafond voor makelaarscommissies, het verbod op dubbele vertegenwoordiging (van zowel de verkopende als kopende club) en het herinvoeren van een examen voor makelaars aan bod als mogelijke maatregelen.

In de nasleep van ‘Operatie Propere Handen’ wordt in het Belgisch voetbal ook opgetreden tegen spelersmakelaars. Er wordt een volledig reglement, dat onder meer voorziet in de oprichting van een clearinghouse en een makelaarslicentie, uitgewerkt. Uit een recent rapport van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) bleek dat spelersmakelaars in België hun opbrengsten tussen april 2018 en 2019 opnieuw zagen stijgen van 41,9 naar 48,6 miljoen euro. Het gros daarvan - 44,3 miljoen euro - werd opgestreken voor het regelen van voetbaltransfers in de Jupiler Pro League.