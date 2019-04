Rechtszaak over ‘sugardaddysite’ gestart, Noorse eigenaar ziet probleem niet: “Zelfs mijn dochter zou zich mogen inschrijven”

In 2018 veroorzaakte Sigurd Vedal ophef met zijn affichecampagne in Brussel.

Het parket eist zes maanden cel en in totaal 290.000 euro van Sigurd Vedal (47), de Noorse eigenaar van Richmeetbeautiful.com. De website gaat op zoek naar mooie studentes om rijke heren te ‘onderhouden’, tegen vergoeding. “U zet aan tot prostitutie”, luidde de vordering van het parket, donderdag tijdens de rechtszitting. De Noor vraagt de vrijspraak.

Een flamboyante kerel, die Sigurd Vedal. De Noor presenteert zich in wervende filmpjes als multi-ondernemer, consultant, relatie- en motivatiecoach en eigenaar van verschillende relatiewebsites. Zijn tijd verdeelt hij tussen Noorwegen en de VS, maar donderdag dook hij op in een muf rechtszaaltje in het Brusselse justitiepaleis, waar hij terechtstond voor ‘aanzetten tot prostitutie’.

10.000 euro extra per maand

De man is namelijk ook de eigenaar van de website Richmeetbeautiful.com, die in 2018 een opvallende affichecampagne in Brussel voerde. De site zocht jonge studentes, sugarbabes. “Wenst u uw levenswandel te verbeteren, schrijf dan in en verdien tussen 1.000 en 10.000 euro extra per maand”, klonk het. Hoe? “Door oude rijke mannen, sugardaddy’s, gezelschap te houden. En van het een kan het ander komen. Maar niks hoeft”, klonk het in eerdere krantenartikels.

Het parket ging er meteen achteraan. “Dit is aanzetten tot prostitutie en ontucht en het voeren van een seksistische reclame.” De site ging even offline en de campagne werd stopgezet. De rechtszaak tegen eigenaar Sigurd Vedal startte vandaag.

Love and happiness

“Ik vind niet dat ik prostitutie promoot”, antwoordde de vlotte Noor aan de rechter. “Ik wil gewoon mensen bij mekaar brengen, op een prettige manier. Love and happiness, meer niet.” De site scoort goed, zo vernamen we. Al 600.000 vrouwen hebben zich ingeschreven, waarvan 60.000 in België. Want de site is hier intussen opnieuw online.

De man heeft een gewone levenswandel. “Ik ben twintig jaar getrouwd geweest, heb drie kinderen. Omdat ik fouten gemaakt heb, ben ik nu al vier jaar gescheiden. Maar ik ben een normaal, misschien lichtjes libertair mens.” De rechter vroeg daarop of hij zijn dochter zou toelaten op de site in te schrijven. “Euh… ja. Als ze dat wil en ze wil het omdat ze zo een echte relatie wil aanknopen, dan wel”, klonk het met een lichte aarzeling.

Ze eisen wel heel veel

Na de zitting verwonderde de man zich over de omvang van de zaak. “Ze eisen wel heel veel hier in België. Ze pakken de zaken serieus aan. Dit is het enige land waar ze er zo zwaar aan tillen. Maar zoals ik al zei, dit is een relatiewebsite zoals er zovele zijn. Ik hoop bijgevolg dat ik vrijgesproken word, want ik wil zeker niet naar de gevangenis hiervoor. De site is overigens maar een fractie van al mijn zakelijke activiteiten.”

Zowel de Vrije Universiteit Brussel als de Franse Gemeenschap stelden zich burgerlijke partij. Vonnis op 8 mei.