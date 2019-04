Psychiaters na verwarringen en verkeerde info: “Tijd om Trump te onderzoeken”

Specialisten uit de geestelijke gezondheidszorg maken zich ernstige zorgen over Donald Trump. De Amerikaanse president liet zich de voorbije dagen en weken op verschillende versprekingen betrappen en sloeg de feiten al te vaak door elkaar. Ze vrezen dat hij in een vroeg stadium van dementie zit.

Verwarring deze week bij een persconferentie van Trump, na zijn ontmoeting met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg op het Witte Huis. Hij vertelde dat zijn vader in Duitsland is geboren, wat niet klopt. Op hetzelfde persmoment kon hij het woord “origines” (bronnen) niet uitspreken. Hij had het over de “oranges” (sinaasappelen) van het Mueller-rapport. Uit het niets zei hij nog: “Ik ben zeer normaal.”

Vorige maand maakte Trump al een gênante verspreking, door tijdens een meeting met Tim Cook de Apple-topman “Tim Apple” te noemen, wat leidde tot hilariteit op sociale media. Nog vorige maand noemde hij Venezuela een “company” (bedrijf) in plaats van een “country” (land).

Bandy Lee, professor psychiatrie aan Yale University, windt er geen doekjes om: “Er is geen twijfel mogelijk dat president Trump onderzocht dient te worden.” Haar collega John Gartner, een klinisch psycholoog uit New York, vult aan: “Ik denk dat hij lijdt aan een vroeg stadium van dementie. En het dreigt te verslechteren.” Beiden hebben Trump niet onderzocht, maar ze zijn wel zeker van hun diagnose. Gartner: “We worden elke dag geconfronteerd met Trumps gedrag. De bewijzen zien we met onze eigen ogen.”

Het Witte Huis ontkent dat Trump enige cognitieve problemen heeft. “Wie dagelijks met hem werkt, ziet hoe hij complexe kwesties onder controle houdt.” Ze doen de uitspraken af als psychiaters onwaardig.

Toch is het vreemd dat Trump blijft volhouden, al op drie verschillende momenten, dat zijn vader in Duitsland werd geboren. In werkelijkheid zag de man het levenslicht in New York, meer bepaald in de Bronx. Wat wel klopt, is dat Trumps grootvader uit Duitsland emigreerde, om het geluk te zoeken in de Verenigde Staten.