Dit beeld bewijst: VAR had gelijk, het was wel degelijk géén offside bij goal van Club Brugge

21 jaar lang slaagde Club Brugge er niet in om te winnen op het veld van Anderlecht, maar donderdagavond lijkt daar verandering in te komen. Al na vijf minuten opende Wesley de scoren, iets na het halfuur verdubbelde Dennis de voorsprong. Even leek Anderlecht te ontsnappen, want de vlag van de lijnrechter ging in de lucht. Maar de VAR deed wat het moest doen, beschikt tegenwoordig wél over een goede lijn op zijn beeld en keurde het doelpunt - jammer maar helaas voor de paars-witte fans - terecht goed.