33 jaar na Tsjernobyl: zo groot was doofoperatie rond kernramp, zo zwaar waren de gevolgen écht

Drieëndertig jaar na de ramp in Tsjernobyl komen er nieuwe feiten aan het licht. Dat is te danken aan wetenschappers en journalisten die zich op de archieven van Oekraïne, Wit-Rusland en de Sovjet-Unie hebben gestort. Uit enkele nieuwe boeken blijkt hoe grootschalig de doofpotoperatie na de ramp was. Met kapotgeschoten regenwolken, zieke schapen en opgesmukte cijfers.