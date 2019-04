Boeing verontschuldigt zich voor dodelijke crashes 737 MAX: “Sorry voor alle verloren levens”

Het is de eerste keer dat Dennis Muilenberg, CEO van Boeing sinds 2015, zich zo openlijk verontschuldigt voor de drama’s die het afgelopen half jaar plaatsvonden. Daarbij kwamen in totaal 346 mensen om, onder hen één Belgische vrouw. “Dit weegt erg zwaar”, klinkt het in zijn boodschap op Twitter. “We zijn gefocust op de veiligheid en zullen er alles aandoen om tragedies zoals deze voor altijd te voorkomen.”

Toestellen aan de grond

De CEO geeft in de videoboodschap toe dat er een fout zit in de software van de vliegtuigen. Een fout die de twee vliegtuigrampen heeft veroorzaakt. “Het MCAS-systeem is in de twee gevallen foutief geactiveerd”, klinkt het. “De geschiedenis van onze industrie toont dat de meeste ongevallen ontstaan omwille van een keten van gebeurtenissen, en dat is ook hier het geval.”

Alle Boeing-toestellen van het type 737 Max staan momenteel wereldwijd aan de grond na de twee crashes. De vliegtuigbouwer liet eerder al weten te werken aan een update van het besturingssysteem MCAS.

