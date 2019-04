Hands of niet? Zowel Anderlecht als Club Brugge krijgen geen strafschop (en dat is terecht)

Hands of niet, het blijft een moeilijk verhaal. Ook in Anderlecht-Club Brugge werd twee keer geroepen om een strafschop voor hands, maar twee keer werd daar geen gehoor aan gegeven. In de eerste helft trapte Dennis de bal de arm van Obradovic, die zijn ledemaat echter dicht tegen het lichaam hield. In de tweede helft kreeg Denswil het leer ongelukkig tegen de arm. Tweemaal werd er niet gefloten, en met reden.