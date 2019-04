Dat Mathieu van der Poel maar blijft winnen, wordt voor 50 procent bepaald door … zijn DNA

Mathieu van der Poel is ne straffe coureur. Maar met een grootvader als Raymond Poulidor en een vader als Adrie van der Poel was Mathieu natuurlijk voorbestemd om uit te blinken. Of niet? Zit sportief talent in je genen? En bestaat er dan zoiets als een ‘sportgen’? Onderzoeker Martine Thomis (KU Leuven) legt uit.