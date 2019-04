Onze chef voetbal Ludo Vandewalle zag een zinderende klassieker: “In de eerste helft toonde Club dat het klaar is om zijn titel te verlengen”

Club Brugge staat niet eens op de eerste plaats, maar het heeft wel de kampioenenvorm. Na 21 jaar en 30 wedstrijden eindelijk nog eens winst op Anderlecht na een zinderende klassieker. Club was beter dan de thuisploeg tot het in de tweede helft de teugels wat te veel liet vieren. Intussen is de regerende landskampioen wel tot op één punt van leider Genk genaderd.

De eerste helft toonde dat Club klaar is om zijn titel te verlengen. Toen was het oppermachtig

Eerst dit: we genieten van deze Play-off 1. Hoge intensiteit en spanning, maar dat was de vorige jaren ook zo. Nu zien we echter meer kwaliteit. We zagen de zes wedstrijden tot hiertoe en hebben ons nog geen moment verveeld. Verheugend met nog acht speeldagen te gaan. Laat maar komen.

In de eerste helft toonde Club Brugge dat het klaar is voor de oppergaai. Oppermachtig was het toen. Het is niet alleen van 1998 geleden dat het op Anderlecht kon winnen – ook toen 2-3 – het is minstens zo lang geleden dat het één helft zo demonstreerde. Het overklaste de Brusselaars op elk onderdeel. Snelheid, sluwheid, intelligentie, technisch, tactisch, mentaal.... Club maakte na die zege van zondag tegen AA Gent andermaal indruk. Een lust voor het oog hoe het combineerde en dat paarde aan een volwassenheid die we van de landskampioen tot voor het begin van Play-off 1 vooral in de Champions League zagen. Club heeft van Play-off 1 zijn Champions League gemaakt. Genk en Standard zijn – in zoverre dat nog nodig was – gewaarschuwd. Alleen: Club ging na de rust controlevoetbal spelen en dat beviel niet want zo gaf het Anderlecht wat meer ruimte en vertrouwen.

Zuivere Schrijvers

Maar terug naar die eerste helft. Hoewel Anderlecht wel enkele keren dreigend kwam opzetten, moest Horvath nauwelijks in actie komen. De defensie stond als een huis. In de tweede minuut keerde Mechele al meesterlijk een zeker gemaakt doelpunt voor de aanstormende Bolasie weg. De Brugse defensie bleef de volgende 43 minuten makkelijk overeind. Met Mata heeft Ivan Leko zijn derde centrale verdediger gevonden. De Club-trainer heeft lang gezocht, maar we zien Poulain niet snel de Belgische Angolees uit de ploeg spelen.

Op het middenveld maakt Rits een opmerkelijke evolutie door. Het type verdedigende middenvelder van wie je het als tegenstander op de heupen krijgt. Altijd een voet ertussen en als dat niet lukt: een foutje. Tegelijkertijd snel aan de bal en uitstekend in positie spelend. Vanaken kon in die eerste helft zijn spel ontwikkelen en dan is Club altijd gevaarlijk. Vormer zal nooit meer zijn niveau halen van het vorige kampioenenjaar, maar hij is een uiterst belangrijke pion naast generaal Vanaken.

Toch hebben we vooral het gevoel dat het vooral de flanken zullen zijn die blauw-zwart naar een verlenging van de titel kunnen stuwen. Zoals Dennis en Diatta flitsen: we zien niet meteen wie daartegen verdedigend opgewassen is. Maar ook hier weer: we hebben het over die eerste helft. Een tip voor de tegenstanders: stel er even aanvallend ingestelde spelers tegenover, want alleen defensief laten ze wel eens een steekje vallen. Offensief zijn ze een gesel.

Dan eentje die niet veel genoemd wordt, maar o zo belangrijk is: Siebe Schrijvers. Wat een heerlijke trap heeft die Limburger. De zuiverste van allemaal en daarom ook clubtopschutter. Maar zijn assist voor Wesley mocht er ook zijn. U en ik hadden ook op de plaats van Wesley mogen staan voor de 0-1: we hadden hem er ook wel in gekopt – zo perfect was die voorzet getrapt.

In de moeizame tweede helft heeft Leko dan de luxe dat hij Danjuma kan inbrengen. Met een schitterende actie besliste hij de wedstrijd.

Anderlecht goed

Anderlecht kon zich weinig verwijten. Het deed heel hard zijn best en kreeg in de 90 minuten genoeg kansen om de punten te pakken. Het had na twee minuten op voorsprong kunnen staan, maar het leer werd door Mechele gekeerd. De Brusselaars, intussen vijfde in de stand voor Play-off 1, kregen nog meer kansen, maar toen kwam het euvel van Anderlecht boven. Een gebrek aan vertrouwen hand in hand met een gebrek aan kwaliteit. Met de ijzersterke Bolasie en Verschaeren aan de bal kon je iets verwachten. Trebel zorgt voor duizend keer meer vuur dan Zulj, de winteraanwinst die op de bank zat. Kums was ook behoorlijk, terwijl Gerkens op zijn typische manier scoorde. U merkt het: Anderlecht was helemaal niet zo slecht. Het speelde na rust een van zijn beste helften van het seizoen.

Doelman Didillion, in de reguliere competitie de meest regelmatige speler, ging alweer lelijk in de fout bij de 0-1. De enthousiast gestarte paars-witten kregen zo een dreun om de oren, waar het zich pas na de rust van herstelde. Zoals gezegd: ook met hulp van Club Brugge dat zich geroepen voelde controlevoetbal te spelen. Toch mee opletten. Play-off 1 leent zich niet tot achteroverleunen. Zelfs een schijnbaar uitgeteld Anderlecht kan dan opstaan.

Gezever kan stoppen

Conclusie is dat Club Brugge tot op één punt van leider Genk is genaderd. En dat het gezever over de 21 jaar zonder overwinning in Anderlecht stopt. 29 matchen (17 zeges en 12 gelijke spelen, doelsaldo 55-21) later is het eindelijk nog eens raak. Vergeten is die strafschop in de laatste minuut van Gillet in 2012, die de reeks al sneller had kunnen afbreken. De 5-1 (in 2003) en de 6-1 (ook in 2012) zijn allang uit het geheugen gewist. We zullen in de aanloop naar de volgende Anderlecht-Club Brugge naar een andere kapstok moeten zoeken. Nóg een reden om te feesten voor Club Brugge.