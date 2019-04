Anderlecht-doelman Thomas Didillon gaat voor de tweede week op rij zwaar in de fout

In de reguliere competitie toonde Thomas Didillon zich een betrouwbaar sluitstuk bij Anderlecht maar voor de tweede week op rij in Play-off 1 ging de Franse doelman in de fout. Net als tegen Genk bij het doelpunt van Maehle leidde hij ook tegen Club Brugge een tegendoelpunt in met een slechte uittrap.

Schrijvers kon zo de bal wel erg gemakkelijk afsnoepen en goed voorzetten tot bij Wesley, die blauw-zwart op voorsprong knikte...