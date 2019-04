REACTIES. Opluchting is groot bij Club Brugge na zege in topper: “Eindelijk zijn we van die vloek af”

Voor wie er nog aan twijfelde: Club Brugge is helemaal klaar voor de play-offs. De regerende landskampioen verzilverde een uitstekende eerste helft in en tegen Anderlecht met de drie punten. De vloek is weg, de strijd om de titel ligt helemaal open. “Maar in de play-offs kan het snel gaan.”

“Eindelijk zijn we van die vloek af, en het is dik verdiend”, opende Vormer na de match. “Ik denk dat we voor rust fantastisch spelen. Na de rust kwamen we onder druk en komen ze terug. Dan denk je: hier gaan we weer. Dat gebeurt hier vaker dat het nog misloopt. Maar dan heb je Danjuma, een . klasse apart. Hij isvoor de play-offs, dat zag je vandaag.” Wat liep er dan mis in de tweede helft? “We zakten veel te ver terug, er was geen druk op de bal. Als je Anderlecht laat voetballen, heb je een probleem, want ze hebben hartstikke goeie voetballers. Zes op zes is gedroomde start. We zijn op de goeie weg. Je ziet ook dat de sfeer goed is, iedereen heeft zin in die play-offs.” En eindelijk zal er niet meer moeten verwezen worden naar die 21 jaar. ”Iedere fan van Brugge werd ermee geconfronteerd, ik nu ook al 4,5 jaar. Het is eindelijk gebeurd. We mogen vieren, maar maandag moeten we er weer staan.”

Rits: “Mentaliteit maakte het verschil”

“Onze mentaliteit heeft vandaag het verschill gemaakt”, analyseerde Mats Rits. ‘”De eerste 30 minuten speelden we goed en creërden we veel kansen, misschien hadden we daar een doelpunt meer uit moeten puren. Maar we gaan met een ideaal scenario de rust in. Na die 30 minuten kregen we het wel lastiger, omdat ze hun systeem hadden aangepast met vijf vanachter. Ook na de pauze hadden we het moeilijk. We probeerden nog wel te druk te zetten, maar stonden half-half. Anderlecht beweegde ook goed en dan is er communicatie nodig, en dat was er te weinig. Maar op mentaliteit en met een mooi stukje techniek van Danjuma hebben we er ons doorgeknokt. Ik twijfelde er niet dat we gingen winnen.” Club Brugge komt nu op één punt van Genk. “Het kan heel snel gaan. We kijken niet te ver vooruit, maandag is er weer een belangrijke match tegen Standard.”

Bolasie: "Coucke is niet binnengekomen”

“Het was een moeilijke match als je 0-3 verliest, Club Brugge heeft veel kwaliteit. Het was een beetje een déjà-vu, want de eerste goal was een kopie van de tegengoal tegen Genk. Dat was ontgoochelend. Maar in de tweede helft voetbalden we ons terug in de match. jammer genoeg pakken we geen punt, maar zo moeten we altijd starten. We mogen geen schrik tonen. Het is ontgoochelend dat ze hier voor het eerst in 21 jaar komen winnen”, was ook Bolasie op de hoogte van de geschiedenis. “Dit hoor bij voetbal. Zondag spelen we opnieuw thuis, we moeten winnen voor onze supporters. Het zijn nog acht matchen. We moeten focussen op onszelf. Als ik kijk naar mezelf, was mijn doelgerichtheid niet al te best. Jammer dat we geen punt pakken.”

Hoe ging het er eigenlijk aan toe tijdens de rust? “Het was de eerste keer dat ik de manager zo zag”, aldus de aanvaller. “Hij was boos, en terecht. Wij wisten ook dat het beter moest. De tweede helft hebben we dat getoond. De voorzitter? Neen, die is niet binnengekomen”, aldus Bolasie, die zijn ploeg nog steeds tweede ziet worden.

