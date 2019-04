De conclusies van de speeldag: plots lijkt Club Brugge dé te kloppen ploeg voor de titel

De 21-jarige vloek is gebroken. Club Brugge heeft eindelijk nog eens gewonnen op Anderlecht. Noem het opportunisme, de vorm van het moment in nog lange play-offs of zelf scorebordjournalistiek, maar blauw-zwart lijkt ineens dé te kloppen ploeg voor de titel. Ook al staan ze nog steeds één punt achter leider Genk.

1. De oudste trainers serveren het oudste voetbal

Ha, Play-off 1. Daar is de lente, daar is het beste voetbal van het land en daar zijn twee teams die met zeven verdedigers spelen en hun match nog winnen ook. Ik vraag me af of het toeval is dat beide teams gecoacht worden door de twee oudste trainers van Play-off 1, twee zestigers die weigeren in te zien dat de hoogdagen van het José Mourinho-voetbal toch al zo’n tien jaar achter ons liggen.

Foto: ISOSPORT

Soit: een resem gemiste kansen en een penalty die nergens voor nodig was hielpen Antwerp en Standard aan een gelukkige zege en een excuus om het de komende weken op dezelfde ongoddelijke manier aan te pakken. Yuk. Koude rillingen op een lentedag. Kunnen we niet gewoon afspreken dat het enkel in een kwartfinale op het WK tegen Brazilië sociaal acceptabel is om met zeven man achter de bal te kruipen?

2. Gent en Genk moeten vooral naar zichzelf kijken

Dat Racing Genk en AA Gent niet wonnen was in de eerste plaats toch vooral de schuld van Racing Genk en AA Gent. Met die zeven verdedigers had dat maar weinig te maken. Integendeel, het stelde beide teams net in staat de match relatief makkelijk te domineren. Waarom ze dan toch niet wonnen?

Bij Genk was de balcirculatie niet super. Maar voordat we nu om Alejandro Pozuelo gaan roepen – aan zijn afwezigheid lag het ook niet. De Limburgers kwamen alsnog aan vijf doelrijpe kansen, maar wrongen ze één na één de nek om. Op die manier verloren ze dit seizoen ook al van Cercle Brugge en Moeskroen.

Foto: Photo News

AA Gent domineerde wel tegen Standard, maar kwam er vooral door via de flanken en creëerde amper openingen door het centrum. Het resultaat: hoge druk en veel ballen voor de pot, maar relatief weinig gevaar – ook al omdat het merendeel van die voorzetten domweg ingeleverd werd.

3. Nice guys finish last, AA Gent

Sorry, AA Gent. Met het openingskwartier in Brugge erbij speelden de Buffalo’s al 105 minuten zeer degelijk tot goed voetbal in Play-off 1, maar ze blijven wel achter met nul op zes. Net zoals het openingskwartier in Brugge was er ook tegen Standard dat gevoel dat AA Gent eerder blij was erbij te zijn, dat het goed speelde en dat het zich kon laten gelden dan dat het de tegenstander echt dood wilde doen.

Foto: BELGA

Laten we hier duidelijk over zijn: als je onderligt in het spel, heb je een probleem. Maar als je 45 minuten de betere ploeg bent en niet verder komt dan een paar afstandsschoten, heb je ook een probleem.

AA Gent is de nice guy van elke groep die niet serieus genomen wordt omdat hij toch nooit kwaad wordt. Iedereen vindt ze leuk, maar als puntje bij paaltje komt laten ze zich door hun eigen naïviteit de kaas van het brood eten.

Nice guys finish last, Buffalo’s.

4. Club Brugge maakt indruk (en ook weer niet) en lijkt plots dé te kloppen ploeg

Heel even dachten we het hier te schrijven: Club Brugge zou zomaar eventjes records kunnen breken. De beste Play-off 1 ooit spelen, misschien zelfs beter dan die 26 op 30 van Standard in 2011. Zo indrukwekkend was blauw-zwart alweer, na die demonstratie tegen AA Gent.

Maar toen kwam de tweede helft en zag Club Brugge er vooral heel kwetsbaar uit op het veld van Anderlecht. Die 21 jaar in de hoofden. Het zal toch niet? Balletjes die voor rust vooruit gespeeld werden, nu weifelend achteruit. Of wild naar voren geknald, richting niemandsland. Zelfsabotage.

Foto: BELGA

Maar toch trok Club Brugge 45 minuten vrijwillig verdedigen nog over de streep. De reden: ze konden nog even een Nederlands international – Arnaut Danjuma – van de bank halen. Ongekende luxe met ook wingers als Dennis en Diatta in het team. Als dit Club Brugge gespaard blijft van blessures, is het dé te kloppen ploeg voor de titel. Zeker nu ze de volle buit hebben gepakt op een plaats waar concurrenten Genk en Standard denkelijk nog punten zullen laten liggen.

5. Adios, Fred

“Met een vierde plaats en goed voetbal zullen we niet content zijn.” Dat zei Michaël Verschueren toen hem gevraagd werd naar de toekomst van Fred Rutten. Als dat waar is, kan de Nederlandse hoofdtrainer van Anderlecht best al beginnen uitkijken naar een nieuwe job. Na nederlagen tegen Genk en Club Brugge bedraagt de achterstand op de derde plaats immers al zeven punten. Paars-wit zal nog hard moeten knokken om Europees voetbal te halen.

Foto: BELGA

… maar heeft u de échte topmatch van deze speeldag gezien?

De échte topmatch van deze speeldag was natuurlijk niet Anderlecht-Club Brugge, maar Waasland-Beveren-Kortrijk. Gelooft u me niet? Kijk dan maar eens even naar de vijf geweldige goals in onze samenvatting van drie minuten. Heeft u ze al gezien? Dan weet u waar ik over spreek en ziet u ze uiteraard graag nog eens opnieuw.