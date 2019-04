Bijna alle op straat verkochte cannabis in Madrid bevat sporen van fecaliën: “Erg gevaarlijk voor de gezondheid”

De grote meerderheid van de cannabis die in Madrid op straat verkocht wordt, is besmet met de bacteriën van menselijke fecaliën. Dat blijkt uit onderzoek van de Complutense-universiteit in de Spaanse hoofdstad. Door de aanwezige bacteriën kan de cannabis consumeren erg gevaarlijk zijn voor gebruikers.

De onderzoekers hebben een jaar lang staaltjes van cannabis verzameld die rechtstreeks gekocht werden bij dealers op straat in de stad en net erbuiten. Hun doel was onderzoeken of de aangeboden drugs geschikt zijn voor consumptie door de mens.

Het resultaat is opmerkelijk: op 93 procent van de eikelvormige verpakkingen en 29,4 procent van de staafvormige drugs werden gevaarlijke hoeveelheden van de E. coli-bacterie aangetroffen. Daardoor kan wie de drugs gebruikt diarree, koorts en maagpijn krijgen, overgeven en bloed in zijn uitwerpselen opmerken. Voor sommige mensen leidt het tot nog ernstigere aandoeningen.

Het hoge percentage bij eikelvormige verpakkingen heeft vermoedelijk te maken met de manier waarop ze Spanje ingesmokkeld worden, meestal vanuit Marokko. Ze worden in cellofaan gewikkeld en ingeslikt. Daarna nemen de smokkelaars een laxeermiddel in om de drugs weer uit te scheiden.

Schimmel

Naast de fecale bacteriën werd op 10 procent van de drugs ook de aspergillus-schimmel aangetroffen. Die inademen kan dramatische gevolgen hebben voor mensen met longproblemen, zoals astma, of mensen met een kwetsbaar immuunsysteem.

Vooral voor kankerpatiënten die de drugs zouden kopen om de pijn te verminderen, kan het zware gevolgen hebben. “Hun immuunsysteem is sowieso verzwakt, waardoor een infectie fataal zou kunnen zijn”, zegt Pilar Perez-Lloret, een van de onderzoekers, in El Pais.

Volgens de onderzoekers is 88,3 procent van de geteste drugs niet geschikt voor consumptie.