Opvallend: Hjulmand, Deense coach die dicht bij Anderlecht staat, reisde deze week naar Brussel

Kasper Hjulmand, de Deense coach die dicht bij Anderlecht staat, reisde deze week naar België. Hij deed dat samen met Morten Wieghorst, die drie jaar lang zijn assistent was bij Nordsjaelland en straks opnieuw zijn T2 wil worden. Het duo werd gespot op het vliegtuig naar Brussel en er circuleerde een foto op Twitter.

Morten Wieghorst bevestigde het nieuws ook aan de Deense krant Tipsbladet. “Met al die sociale media kun je bijna niets meer verbergen”, aldus Wieghorst. “Het klopt dat we in Brussel waren, maar in die stad kun je veel doen, hè. Anderlecht heeft op dit moment een trainer. Ik wil wel weer assistent-coach worden, maar momenteel kan ik er om een bepaalde reden niet veel over zeggen.”

Het kan natuurlijk dat Hjulmand en Wieghorst ook voor een andere Belgische club naar ons land kwamen, maar dat zou erg verrassend zijn. Het Deense Brøndby blijft ook wanhopig aandringen, maar Hjulmand blijft die club afwijzen.