Anderlecht staat niet meer op Europese plaats na 0 op 6, maar: “We gaan nog klimmen in het klassement”

En plots is Anderlecht weer vijfde. De Brusselaars beleefden tegen Club Brugge nochtans een ware heropleving in de tweede helft, maar dat volstond niet om het 2-3-verlies te vermijden. Zondag thuis tegen Antwerp moet absoluut gewonnen worden om weer over de Great Old te wippen. Het wordt zweten voor RSCA.

LEES OOK. De conclusies van de speeldag: plots lijkt Club Brugge dé te kloppen ploeg voor de titel

“Het is vijf voor twaalf. De match tegen Club Brugge moet absoluut gewonnen worden”, had Michael Verschueren ’s middags op VTM gezegd. De topper werd niet gewonnen. Voor de rust werd Anderlecht overspoeld door de Bruggelingen. Flankverdedigers Appiah en Obradovic werden er soms afgelopen alsof het mannetjes van 50 jaar oud waren en dan begon Thomas Didillon ook nog eens te flateren.

De Fransman was de meest standvastige Anderlecht-speler, maar sinds in de media opdook dat hij gegeerd is in topcompetities acteert de keeper net iets te zelfzeker. Net als op Genk trapt hij een fatale bal in de voeten van de tegenstander. “Ik hoop dat dit soort fouten zich niet blijft herhalen”, foeterde RSCA-coach Fred Rutten. “Als je op dit niveau speelt, is dat niet wenselijk. We begonnen goed aan de match, maar daarna raakten we het spoor bijster.”

Andere tactiek

Paars-wit slikte nog de 2-0 en toen veranderde Rutten de tactiek. Hij gaf een briefje aan Kums die het doorspeelde aan Kara. Paars-wit ging zich spiegelen aan Club Brugge. Soms met drie achteraan, onder druk met vijf. Het bleek de goeie keuze van de Nederlander. “Het was even zoeken, maar je zag ons groeien in de wedstrijd. In de tweede helft hebben we Club Brugge – toch dé titelfavoriet – gedomineerd. Maar wat koop je met uitstekend voetbal? Het zijn de resultaten die tellen en die hebben we niet.”

Club plooide na de pauze ook wel meer terug, maar Bolasie als diepe spits was een gesel voor de defensie. Hij heeft wel klasse, terwijl ook Verschaeren en Gerkens tussen de lijnen gingen lopen. Pieter Gerkens scoorde de 1-2-aansluitingstreffer. “Toen legden we wel onze wil op, hé. De tweede helft was een uitstekende performance. Daarom ben ik overtuigd dat we nog gaan klimmen in het klassement.”

Want op dit moment ziet het er belabberd uit voor paars-wit. Rutten had nog Sanneh in de defensie geposteerd, maar die liet zich ringeloren bij de derde tegengoal op counter.

Na een 0 op 6 staat Anderlecht plots maar vijfde in klassement. Het moet Antwerp laten voorgaan en is al zeven punten verwijderd van de derde plek die absolute zekerheid biedt op Europees voetbal. Het zal toch niet gaan gebeuren dat RSCA voor het eerst in 55 jaar Europa niet in mag. “We moeten leren uit onze fouten, maar we hebben geen tijd om te leren. Het moet nu gebeuren, maar wij hebben niet dezelfde automatismen als Brugge dat al drie jaar met ongeveer dezelfde ploeg speelt. Of ik het glas nu halfvol of halfleeg zie? Op dit moment wil ik gewoon niet van dat glas drinken. Daarvoor is de teleurstelling te groot.”

Naar eerste 0 op 9?

Anderlecht begon nog maar één keer eerder met 0 op 6 aan Play-off 1. Dat was in 2011. Een start met 0 op 9 is evenwel nog nooit voorgevallen. Dat moet zondag tegen Antwerp absoluut vermeden worden. Het positieve is wel dat Anderlecht met Yannick Bolasie een soms onhoudbare diepe spits heeft gevonden en Adrien Trebel terug is. Probeert Rutten dat zondag opnieuw tegen de Great Old? “Yannick heeft diepgang in zijn spel en tegen Brugge, dat soms wat ruimte in de rug laat, is zoiets handig. We zullen nog zien of dat ook kan tegen Antwerp.”

Het zal moeten lukken, want anders zit heel Anderlecht in de penarie. Paars-wit moet volgend seizoen aan een nieuwe ploeg bouwen en doet dat liefst met Europees voetbal. Dat zal nodig zijn om nieuwe spelers te kunnen verleiden.

SPELERSBEOORDELINGEN. Drie gebuisden bij Anderlecht versus sterk geheel bij Club Brugge zorgen voor logisch resultaat