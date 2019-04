Zelfmoordwapen van Vincent van Gogh wordt geveild

Op 19 juni gaat het beroemdste wapen uit de kunstgeschiedenis onder de hamer. Het Lefaucheux-pistool waarmee de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh zichzelf levensgevaarlijk verwondde, wordt verkocht door het Parijse veilinghuis Hôtel Drouot. De nieuwe eigenaar zal naar schatting tussen de 40.000 en 60.000 euro moeten neer­tellen.

Een landbouwer vond het pistool in 1965 in een veld in Auvers-sur-Oise, op de plek waar de schilder 75 jaar eerder gewond werd terug­gevonden. De vondst zou authentiek zijn, onder meer omdat het kaliber van het pistool overeenkomt met dat van de kogel waarmee Van Gogh zich verwondde. Het wapen werd door de landbouwer overhandigd aan de eigenaar van de herberg waar de schilder woonde, en is sindsdien in de familie gebleven als erfstuk. (sgg)