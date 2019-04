De laatste woorden van zijn moeder: “Nooit zullen jullie Timmothy vinden”

Timmothy Pitzen EPA-EFE

11 mei 2011. Jim Pitzen brengt ’s ochtends z’n zesjarig zoontje Timmothy naar school in Aurora, Illinois, nabij Chicago. Wanneer hij ’s avonds zijn kind opnieuw gaat halen, kijkt het personeel vreemd op. “Zijn mama is hem komen halen, deze ochtend al.”

Inderdaad, die ochtend om 8.30 uur had Amy Fry-Pitzen de kleine Timmothy al meegenomen met het smoesje dat er een noodgeval was in de familie. In werkelijkheid wordt het de start van een driedaags avontuur voor het kind. Want zijn moeder neemt hem mee naar een dierentuin en twee waterparken. De twee slapen in hotels en zien er op camerabeelden erg rustig uit. Niks aan de hand, zo lijkt het. Maar op 13 mei is Timmothy op de beelden niet meer te zien.

Die avond pleegt Amy zelfmoord. Althans, daar lijkt het op: de vrouw wordt in een hotel dood teruggevonden met overgesneden polsen. Speurders vinden een briefje: “Timmothy is in goede gezondheid, bij mensen die hem graag zien. Maar je zult hem nooit terugvinden.” Nadien vertelt vader Jim dat z’n vrouw zware psychische problemen had. Het huwelijk stond op springen.

Blanke bodybuildertypes

Jaren verstrijken en steeds meer lijkt het erop dat de laatste woorden van Amy ook waarheid zijn geworden. Tot een buurtbewoner in een stadje nabij Cincinnati woensdagochtend om 7 uur – bijna acht jaar na de verdwijning – een verdacht figuur aan de wagen van een buurman spot. “De jongen stond de hele tijd rond die auto. Hij zag er niet goed uit, had schrammen in zijn gezicht en keek paniekerig rond.”

Het verhaal dat die jongen vertelt wanneer speurders hem ondervragen, is hallucinant. Dat hij ontsnapt is uit een motel, waar twee blanke bodybuildertypes hem vasthielden. De ene had een tattoo van een spin op z’n nek, de ander een grote slang op z’n arm. Dat hij een brug tussen Ohio en Kentucky is overgestoken en dat hij uren heeft gerend om uit hun klauwen te blijven. En natuurlijk dat hij dé Timmothy Pitzen is, die bijna acht jaar geleden is verdwenen. Wanneer speurders hem naar zijn geboortedatum vragen, zegt hij: 18 oktober 2004. Klopt.

Toch durft de familie Pitzen zich nog niet helemaal over te geven aan het goede nieuws. Een DNA-test moet uitsluitsel bieden over de identiteit van de jongen. “We zijn voorzichtig hoopvol”, zegt oma Alana Anderson. “Timmothy werd eerder al gezien, maar dat bleek later nooit te kloppen.”