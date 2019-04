Inspectie waarschuwt voor corrupte politieagenten

De politie-inspectie trekt aan de alarmbel: de integriteit van agenten wordt nagenoeg niet gecontroleerd. Dat zet de deur open voor omkoping.

“De druk op de individuele politieambtenaar stijgt, dat wijst ook internationaal onderzoek uit”, zegt Thierry Gillis, die de Alge­mene Inspectie van de politie leidt. “Criminelen beschikken over steeds grotere sommen geld. Sommige politiemensen kunnen die roep niet weerstaan.”

Maar tijdens hun carrière worden leden van de politie niet of nauwelijks gecontroleerd op hun integriteit. Samen met zijn adjunct Johan De Volder klaagt Gillis dat aan in een uitgebreide nota. Wie in ons land aan de slag wil bij de politie, wordt alleen bij de rekrutering aan integriteitscontroles onderworpen. In onze buurlanden gaan die screenings verder, stelt de studie, die gepubliceerd werd op de website van de inspectiedienst.

Een nog groter probleem volgt daarna, stelt de inspectieleiding. Tussen aanwerving en pensioen ligt momenteel zo’n 45 jaar dienst. “De vaststelling moet worden gemaakt dat er tijdens deze (ruime) periode quasi niet preventief gecontroleerd wordt op integriteit”, luidt de strenge conclusie. “Er bestaat geen correct beeld inzake integriteit door een gebrek aan controles.”