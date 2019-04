Shell als eerste gedagvaard om klimaatdoelen

Klimaatspijbelaars in Den Haag met hun versie van het Shell-logo. Foto: Hollandse Hoogte / Laurens van Putten

De Nederlandse milieuorganisatie Milieudefensie gaat vrijdagmiddag samen met tal van mede-aanklagers een dagvaarding over klimaateisen afleveren bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. De eisers stellen in het ruim tweehonderd pagina’s tellende document het olie- en gasconcern aansprakelijk voor het aanrichten van klimaatschade.

Het is wereldwijd voor het eerst dat van een bedrijf geëist wordt dat het zich houdt aan de klimaatdoelen, stelt Milieudefensie. De klagers gaan daarbij uit van de huidige beleidsplannen van het concern. De insteek is dat het internationale bedrijf zijn plannen en strategie aanpast zodat die in lijn komen met het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Er wordt geen schadevergoeding geëist.

Shell liet al eerder weten de klimaatafspraken te ondersteunen en wees op zijn inspanningen om de uitstoot terug te dringen.

Inmiddels hebben onder meer ook Greenpeace Nederland, Jongeren Milieu Actief en de Waddenvereniging zich bij het initiatief aangesloten, evenals ruim 17.300 Nederlanders. De actievoerders trekken in een mars van het Malieveld naar het Shell-gebouw in de wijk Benoordenhout. Een deurwaarder zal de dagvaarding en meerdere dozen met bewijsmateriaal officieel overhandigen.