Dader van aanslagen in Nieuw-Zeeland moet batterij psychologische tests ondergaan

De man die drie weken geleden 50 mensen vermoordde tijdens de dodelijkste aanslag in de Nieuw-Zeelandse geschiedenis, moet een batterij psychologische tests ondergaan. Dat heeft een rechter vrijdag beslist.

Verdachte Brenton Tarrant (28) moest donderdag (via videolink vanuit de gevangenis) voor de rechter verschijnen, waar hij werd aangeklaagd voor 50 moorden en 39 pogingen tot moord. Vrijdagochtend beviel rechter Cameron Mander bovendien dat de man in twee afzonderlijke procedures geestelijk onderzocht moet worden. Experts moeten op basis van die onderzoeken bepalen of hij geestelijk in staat is om terecht te staan.