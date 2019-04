VOOR DE KENNERS. Hoe Rutten Anderlecht met de foute tactiek liet starten tegen Club Brugge

Play-off 1, dat is ook voer voor de fijnproever. Daarom wil Het Nieuwsblad ook de fan die net dat tikkeltje meer wil op zijn wenken bedienen. Tien speeldagen lang analyseert onze tactische specialist Guillaume Maebe daarom telkens één topwedstrijd. Deze keer: de historische zege van Club Brugge in het Astridpark (2-3). Of hoe Fred Rutten de match met de foute tactiek startte.