Rapport over uit de hand gelopen protest tegen lezing van Theo Francken bijzonder kritisch voor mee betogende burgemeester

De Algemene Inspectie van de federale politie heeft een rapport opgemaakt over de uit de hand gelopen betoging tegen een lezing van Theo Francken in Verviers in februari. De conclusies van dat rapport zijn zeer scherp voor Muriel Targnion, de burgemeester van die stad.

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zou op 19 februari jongstleden een toespraak houden in Verviers. Maar door een uit de hand gelopen betoging - waarbij de politie zelfs traangas moest inzetten, en de wagen van Francken beschadigd werd - moest die bijeenkomst geannuleerd worden.

Opvallend was dat Muriel Targnion, de PS-burgemeester van Verviers, zich tussen de betogers bevond en mee betoogde tegen de komst van Francken. Die aanwezigheid riep kritiek op: was haar plaats als baas van de lokale politie wel tussen de betogers? En had ze in dat geval haar administratieve autoriteit niet tijdelijk moeten overdragen aan een schepen?

De Waalse minister van Lokale Overheden Valérie De Bue (MR) verklaarde zich in februari al “zeer verbaasd” door het gedrag van de burgemeester, en liet de regels in een omzendbrief nog eens in herinnering brengen. En federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) liet de Algemene Inspectie van de federale politie een rapport over het incident opmaken.

Drieledige kritiek

Dat rapport belandde donderdag op het bureau van De Crem, en is vernietigend voor Targnion. Volgens het rapport werden er drie fundamentele fouten begaan in de aanloop naar de bijeenkomst en bijhorende betoging: zo duidt een slechte risicoanalyse volgens het rapport op “een gebrek aan voorbereiding”.

Verder werd de neutraliteit niet gerespecteerd. “Zelfs als de wet het formeel niet verbiedt, is het onmiskenbaar zo dat wie (zoals de burgemeester) administratief gezag over de politie heeft, de plicht heeft om onpartijdig en neutraal te zijn. Een burgemeester die een beslissing kan moeten nemen over betogers, plaatst zichzelf in een ongemakkelijke situatie door zich tussen die betogers te mengen, of door steun voor hun zaak te lijken uit te spreken”, aldus een woordvoerder van minister De Crem.

Tenslotte stelt het rapport zich ook vragen bij de bereikbaarheid van de burgemeester. “Door haar autoriteit was communicatie met de burgemeester mogelijk vereist. Door de betogers met haar fysieke aanwezigheid te steunen, was dat tijdelijk problematisch”, klinkt het.

Gevolgen

De conclusie in het rapport van de Algemene Inspectie luidt dan ook dat Targnion door haar aanwezigheid “niet heeft bijgedragen aan een veilige situatie, maar de opdracht van de politie om de publieke orde te bewaren net delicater of moeilijker heeft gemaakt.”

Maar hoe scherp de kritiek op Targnion ook moge zijn, het lijkt er niet op dat de burgemeester meteen voor gevolgen moet vrezen: wettelijk heeft minister De Crem geen basis om haar te straffen, het rapport dient enkel om politieoptredens in de toekomst te optimaliseren. Toch zal De Crem het rapport doorsturen naar Waals minister van Lokale Overheden De Bue (MR), die Targnion wel kan sanctioneren.