“Presidentieel zoals steeds”: Trump lacht rivaal Biden uit met bizarre valse video

Biden, acht jaar lang vicepresident onder Barack Obama en mogelijk tegenstander van Trump bij de volgende presidentsverkiezingen, komt de afgelopen dagen meer en meer onder vuur te liggen door beschuldigingen van zeven vrouwen die claimen dat hij hen ongepast aanraakte. Het dwong de Democraat woensdag tot een (halve) verontschuldiging in een videoboodschap op Twitter. Daarin erkent hij dat “sociale normen veranderen”. “Ik begrijp dat, en heb gehoord wat deze vrouwen zeggen. Politiek heeft voor mij altijd gedraaid om het maken van connecties, maar ik zal in de toekomst meer aandacht hebben voor respect voor persoonlijke ruimte”, klonk het.

Social norms are changing. I understand that, and I’ve heard what these women are saying. Politics to me has always been about making connections, but I will be more mindful about respecting personal space in the future. That’s my responsibility and I will meet it. pic.twitter.com/Ya2mf5ODts