Exclusieve villa van 2,5 miljoen euro te koop in Wilrijk: zo ziet de woning er vanbinnen uit

Wilrijk -

Toevallig 2,5 miljoen euro op overschot? Dan heb je sinds kort de kans om deze prachtige villa in Wilrijk aan te kopen. De buitenkant van het gebouw is al een streling voor het oog, en hetzelfde kan gezegd worden over de binnenkant, die helemaal baadt in luxe. Zo is er een zijvleugel met binnenzwembad en jacuzzi. De woning bevindt zich in de Berkenlaan.