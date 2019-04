‘s Werelds duurste scheiding is nu echt een feit: Amazon-baas betaalt ex-vrouw waanzinnige schikking

De scheiding van Jeff Bezos en zijn vrouw MacKenzie is nu ook officieel rond. De Amazon-baas en rijkste man ter wereld betaalt zijn voormalige echtgenote omgerekend maar liefst (minstens) 31 miljard euro.

Jeff Bezos startte internetgigant Amazon in 1994 in de garage van hun echtelijke woning in Seattle, een jaar na hun huwelijk. Zijn echtgenote en moeder van zijn vier kinderen was één van zijn eerste werknemers. Vijfentwintig jaar later komt er echter een einde aan die samenwerking, want beide partijen hebben nu een vergelijk gevonden in de echtscheidingsprocedure.

Daaruit blijkt dat mevrouw Bezos 4 procent van de aandelen van Amazon krijgt, goed voor omgerekend 31,2 miljard euro. Daarmee wordt MacKenzie Bezos in één klap de derde rijkste vrouw ter wereld, terwijl haar ex-man de rijkste man ter wereld blijft.

Jeff Bezos behoudt zo nog 12,3 procent van de Amazon-aandelen, en krijgt ook alle stemmen in de raad van bestuur. MacKenzie Bezos geeft ook haar belang in de krant The Washington Post, en in het ruimtevaartbedrijf Blue Origin op. Verdere details over de deal zijn niet bekend, het totaalbedrag van de schikking kan dus nog (veel) hoger liggen: de persoonlijke rijkdom van Jeff Bezos wordt namelijk geschat op 117 miljard euro.

Reden genoeg om vriendschappelijk met elkaar te blijven omgaan, zo blijkt ook uit de Twitterberichten die ze vrijdag allebei de wereld in stuurden. MacKenzie Bezos beschrijft zichzelf daarin als “dankbaar dat de echtscheidingsprocedure van mijn huwelijk met Jeff met wederzijdse steun kon gebeuren”.

Ook Bezos hield het positief: “Ik ben zo dankbaar aan al mijn vrienden en familie om me te steunen en liefhebben… vooral MacKenzie. Ze is vindingrijk en briljant en liefdevol, en terwijl onze toekomst zich ontrolt, weet ik dat ik altijd van haar zal leren.”

De scheiding is veruit de duurste in de geschiedenis. De vorige recordhouders waren de Amerikaanse kunsthandelaar Alec Wildenstein en zijn echtgenote Jocelyn, die in 1999 een schikking troffen ter waarde van 3,4 miljard euro.