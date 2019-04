CLUBNIEUWS. Standard zonder zieke Mpoku, Kortrijk krijgt meer tv-geld dan Zulte Waregem

Een nieuwe dag, een nieuwe lading nieuwtjes uit de Jupiler Pro League. Een overzicht.

STANDARD. Zieke Mpoku blijft binnen

Behalve Marin was het voor de rest verzamelen geblazen op de Académie voor de na een match gebruikelijke uitlooptraining. De zieke Polo Mpoku bleef binnen. Vandaag hebben de Rouches een vrije dag. Morgen en zondag wordt er weer getraind.(bfa)

STVV. Acolatse onder de scanner

Het is nog onduidelijk of Elton Acolatse speelklaar geraakt voor Westerlo. De flankspeler viel tegen Beerschot uit met een enkelletsel. Een scan werd gisteravond gemaakt, het resultaat daarvan was nog niet gekend. Garcia Tena en Boli trainden apart terwijl ook Steppe verder werkte aan zijn herstel.(pivan)

CERCLE BRUGGE. Contract én blessure voor Omolo

Marega, die tegenwoordig op het middenveld speelt, werd na Zulte Waregem verkozen tot man van de match. Hazard werd dinsdag uit voorzorg vervangen omdat hij nog altijd niet honderd procent fit is. De harde kern bleef weg uit het sfeervak uit protest tegen Laurent Guyot. Naast Johanna Omolo kreeg ook de jonge belofte Gianni Swennen een nieuw contract. Omolo is overigens geblesseerd op dit ogenblik. De beloften hebben met 0-1 gewonnen tegen Antwerp.(kv)

KV KORTRIJK. Meer tv-rechten dan Essevee

Voor de verdeling van de tv-rechten worden de eindposities van de teams van de afgelopen vijf jaar gebundeld. Met dit seizoen meegerekend springt Kortrijk over Zulte Waregem naar de zevende plaats. Hines-Ike (heup) heeft weer gelopen, De Sart sukkelde met zijn bil. Maar normaal staan zij allebei aan de start. Gisteren zijn de 19-jarige Congolezen Kasongo en Kasong toegekomen. Hun transfers gebeurden al in augustus, maar nu pas zijn ze er, na problemen met de ambassade.(gco)

KV OOSTENDE. Beloften halen punt in Eupen

De beloften behaalden een punt bij Eupen: 1-1. Van de A-kern deed er niemand mee. Voor de rust kreeg Dewaele de beste kans op de openingstreffer, maar zijn schot belandde voorlangs. Tijdens de tweede helft kwam Eupen op voorsprong na een vermeende handsbal, maar Mbye maakte twee minuten later al de gelijkmaker vanop de stip, nadat Djadi werd onderuit gehaald. Ondanks enkele goede pogingen kwam KVO niet meer verder dan een gelijkspel.(jve)

WAASLAND-BEVEREN. Vanzo opnieuw fit

Goed nieuws voor trainer Adnan Custovic. De Bosniër kan opnieuw een beroep doen op Floriano Vanzo. De 24-jarige Italo-Belg sukkelde de voorbije week met de knie, maar heeft gisteren de groepstrainingen kunnen hervatten. Zaterdag zit hij wellicht opnieuw in de selectie voor de match op het veld van Union. Tuur Dierckx (knie) trainde gisteren nog niet mee met de groep. Ampomah moet zich vandaag verantwoorden voor zijn rode kaart tegen KV Kortrijk.(whb)

ZULTE WAREGEM. Baudry out met blessure aan buikspieren

Francky Dury kan vanavond geen beroep doen op Marvin Baudry (foto). De centrale verdediger heeft last van de buikspieren en de coach gaf aan dat Baudry niet aan spelen zal toekomen. Centraal achterin heeft Dury met Pletinckx en Heylen nog twee alternatieven achter de hand. Indien nodig kan ook Bürki centraal uitgespeeld worden. Voor het overige is iedereen fit.(jcs)