Test Aankoop dient klacht in tegen farmabedrijf dat prijs van levensreddend medicijn 335 keer duurder maakte

Test Aankoop heeft een klacht ingediend bij de Belgische Mededingingsautoriteit tegen het farmabedrijf Leadiant Biosciences. Dat meldt Het Laatste Nieuws vrijdag, en wordt bevestigd door de consumentenorganisatie. Het bedrijf heeft het monopolie op het medicijn CDCA, dat op tien jaar tijd al 335 keer duurder geworden is, waardoor tien Belgische patiënten in de problemen kwamen.

Het geneesmiddel CDCA wordt gebruikt bij de behandeling van cerebrotendineuze xanthomatose (CTX), een ernstige zeldzame erfelijke stofwisselingsziekte. Zonder behandeling kan de ziekte tot een voortijdige dood leiden. CDCA wordt al jarenlang gebruikt, maar was tot voor kort niet officieel geregistreerd bij het geneesmiddelenagentschap.

In 2017 krijgt de firma Leadiant de officiële goedkeuring van het geneesmiddelenagentschap om CDCA te gebruiken bij de behandeling van CTX. Daarnaast koopt het bedrijf alle andere concurrenten op en haalde het hun producten van de markt. Daarna dreven de Italianen de prijs op.

LEES OOK. Tien Belgen met zeldzame ziekte vrezen voor hun leven omdat farmabedrijf geneesmiddel 335 keer duurder maakt: “Pure maffia”

Terwijl patiënten in 2005 voor één capsule van dit geneesmiddel onder het merk Chenofalk nog 0,39 euro betaalden en op jaarbasis 427 euro, is dat voor Leadiant nu 140 euro per capsule, wat op jaarbasis neerkomt om 153.300 per jaar.

“Zulke praktijken die gezondheid van patiënten en onze ziekteverzekering aan het wankelen brengen, zijn onaanvaardbaar”, aldus Test Aankoop. “Om die reden hebben we dan ook een klacht ingediend bij de Belgische Mededingingsautoriteit. We willen dat zij vaststellen dat Leadiant misbruik maakt van zijn monopoliepositie, dat hier een einde aan wordt gemaakt en dat er een boete wordt opgelegd.”

LEES OOK. Marc Coucke wil Belgen met zeldzame ziekte aan waanzinnig duur medicijn helpen: “Alles doen om deze mensen hun leven terug te geven!”