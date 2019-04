De kracht van duaal leren

Waregem - Duaal leren biedt jongeren de kans om de nodige beroepskwalificaties te behalen en tegelijk kennis te maken met het bedrijfsleven, aldus Geert Demeyere, coördinator duaal leren bij VTI Waregem. “Wij bieden leerlingen zo zelfs een extra volwaardig schooljaar aan.”

Het VTI in Waregem is dit schooljaar voor het eerst gestart met duaal leren voor de afdeling elektriciteit in het zevende jaar BSO, als vlotte overgang van schoolbank naar werkvloer. “De leerlingen volgen per week 14 uur les en leren 24 uur bij op de werkplek”, aldus Demeyere.

VTI Waregem gaat hiervoor met acht bedrijven uit de regio in zee, waaronder Unilin. “In september zijn er dertien leerlingen gestart. Na een half jaar wisselen ze van werkplek. Zo kunnen ze meer dan één werkervaring opdoen en krijgen de bedrijven ook verschillende jongeren over de vloer.”

Anticiperen op uitval

Via duaal leren worden leerlingen, zo vertelt hij, begeleid en opgevolgd door een trajectbegeleider en mentor op de werkplek. “Het duale traject biedt hen de mogelijkheid de beroepskwalificaties niveau vier te behalen. Wie het zevende jaar beëindigt, behaalt ook het diploma secundair onderwijs van (volwaardig) elektrotechnicus.”

Maar met de nakende modernisering van het secundair onderwijs, zal het over een paar jaar niet meer verplicht zijn een zevende jaar te volgen om je diploma te behalen. “Wij vrezen dan voor een uitval van 18-jarigen. Via duaal leren anticiperen wij hierop door een extra volwaardig schooljaar aan te bieden.”

Lees verder...

>

>

>