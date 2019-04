Word TAJO gastdocent: de leukste schooldag is zaterdag

Gent - Te veel jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie maken later hun school niet af. Daar wil TAJO iets aan doen. Het Gentse Talentenatelier voor Jongeren laat via zaterdagklassen jongeren kennismaken met alle mogelijke beroepen om hen wegwijs te maken in hun eigen mogelijkheden. Maar vooral in meer inzicht in hun eigen talenten: en dat is dé weg naar meer zelfvertrouwen.

“In Vlaanderen behaalt 14 procent van de jongeren geen middelbaar diploma”, zegt managing director Claudia van Egmond. “Schoolmoeheid is een belangrijke reden. Kinderen uit maatschappelijk kwetsbare situaties zijn extra gevoelig. Te weinig geld voor naschoolse activiteiten, iemand ziek in de familie, geen plekje in huis om te studeren…”

Drie jaar begeleiding

Vergelijkbare concepten als TAJO lopen al in Amsterdam (IMC Weekendschool Nederland - sinds 1996) en Brussel (TADA – ToekomstATELIERdelAvenir). Onderzoek wijst uit dat ze de kinderen daadwerkelijk stimuleren om te ‘leren voor later’. “De schooluitval onder de 5 procent krijgen willen we ook in Gent. Een middelbaar diploma is vandaag de dag cruciaal naar het vinden van een job – en dus om jongeren te behoeden voor sociaal-economische problemen. Daarom willen we er zo vroeg mogelijk bij zijn: het 5e en 6e studiejaar en het eerste middelbaar.”

TAJO begeleidt jongeren drie jaar lang. Daarna worden ze als alumni deel van de TAJO-community. “Hun netwerk behouden ze, terwijl dat van ons elk jaar groeit. Ze helpen mee met huiswerkbegeleiding, met activiteiten… we laten ze niet los”, zegt educatief coördinator Heleen Becuwe. “We mikken precies op die overgang van lager naar secundair omdat dat zo’n gevoelige periode is. Als het daar iets moeilijker loopt, is onze community een extra back-up. En ook ouders behoren daartoe.”

Yes you can!

We zien kinderen uit kwetsbare situaties verhoudingsgewijs niet gelijk verdeeld over ASO, TSO, BSO en KSO. “Vreemd, want hun kwetsbare situatie zou niets met schooloriëntatie te maken mogen hebben”, zegt Claudia. “We proberen de kinderen autonomer en meer zelfzeker te maken. Er zijn mogelijkheden met jouw talenten: dat is de boodschap. Ook al behoor je niet tot de top 3, je vindt wel iets wat dichtbij jou ligt.”

TAJO gaat Gentse scholen aanspreken uit de 19e eeuwse stadsgordel: de eerste doelwijk is Sint-Amandsberg. “We mikken op 300 jongeren: 100 per leerjaar. Elk jaar stromen er 100 in en ook weer uit. Dan kom je na enkele jaren aan duizenden kinderen, net als in Brussel en Amsterdam. Jongere broer of zus, vriendjes en de juf op school voeden het netwerk. De kinderen worden deze lente geselecteerd in basisscholen waar we ons aan het 4e studiejaar voorstellen. Kinderen die TAJO interessant vinden, stappen met ons verhaal naar hun ouders. Hebben die belangstelling, dan praten we met hen. Na een week houden we korte interviews met de kinderen waarin we polsen naar het waarom van hun enthousiasme, om zo te bepalen wie TAJO het hardst nodig heeft.”

“In dialoog met de basisscholen maken we een selectie om de groep zo divers mogelijk samen te stellen: assertief en introvert, jongens en meisjes, instroom uit de verschillende basisscholen… pas dan krijg je een toegangsticket voor TAJO of kom je op de wachtlijst. De ouders spelen een belangrijke rol, zij moeten het hun kind mogelijk maken om elke zaterdag te komen, anders werkt het niet. In september starten de eerste 2 klassen.”

