Britse premier May vraagt Brexit-uitstel tot 30 juni, Tusk biedt een jaar aan

De Britse premier Theresa May heeft vrijdag in een brief aan Europees president Donald Tusk een uitstel van het Britse vertrek uit de Europese Unie tot 30 juni gevraagd. Dat heeft Downing Street 10 gemeld. Eerder op vrijdagochtend raakte bekend dat Tusk de Britten een flexible verlenging met twaalf maanden wil aanbieden.

In de brief aan Tusk vraagt May om een verlenging van het artikel 50 uit het Europese verdrag, dat het vertrek van een lidstaat regelt. De premier stelt voor dat die verlenging “eindigt op 30 juni 2019”. Het Britse vertrek is momenteel voorzien op 12 april, maar verder uitstel is volgens May nodig om een wanordelijke no-deal Brexit te vermijden. Het Britse parlement keurde woensdagavond zeer nipt een voorstel goed dat premier May dwingt om uitstel te vragen aan de EU.

Het is ook de vraag of de Britten in dat geval Europese verkiezingen moeten organiseren. De Europese leiders hadden eerder duidelijk gezegd dat uitstel na 12 april enkel mogelijk was indien het VK Europese verkiezingen zou organiseren. Maar het nieuwe Europese Parlement zou pas officieel geïnstalleerd worden op 1 juli. Daarom stelt May nu 30 juni voor als nieuwe deadline voor de Brexit, in de hoop dat de EU niet eist dat het VK nieuwe Europese verkiezingen moet organiseren.

Tusk overweegt “flextensie”

Elk uitstel moet wel de goedkeuring krijgen van alle andere lidstaten. De Europese staatshoofden en regeringsleiders komen op 10 april bijeen om de situatie te bespreken. Mogelijk biedt Tusk het Verenigd Koninkrijk dan als alternatief een flexibele verlenging tot een jaar aan, met de mogelijkheid om toch vroeger uit te treden zo gauw het Lagerhuis erin slaagt een Brexit-plan goed te keuren. Dat zegt een hooggeplaatste EU-medewerker.

“De enige redelijke uitweg zou een lange, maar flexibele ‘extensie’ zijn. Ik zou het een ‘flextensie’ willen noemen”, aldus de ambtenaar. “We zouden het Verenigd Koninkrijk een verlenging van een jaar kunnen geven, die automatisch wordt beëindigd van zodra het terugtrekkingsakkoord aanvaard en goedgekeurd is door het Lagerhuis”, klonk het.

“En zelfs als dat niet mogelijk zou zijn, dan zou het VK nog altijd voldoende tijd hebben om zijn Brexit-strategie te heroverwegen. Een korte verlenging indien mogelijk, en een lange verlenging indien nodig. Het lijkt een goed scenario voor beide partijen, omdat het het VK al de nodige flexibiliteit geeft, terwijl vermeden wordt dat om de paar weken bijeengekomen moet worden om Brexit-verlengingen verder te bespreken”, zei hij.

