Het Perfect-model van A.S.Adventure: wat als je zelf je waarden mocht kiezen?

Soms is het de CEO met enkele getrouwen die de waarden vastlegt. Of dikwijls is zo’n waardenbepaling het resultaat van enkele stuurgroepen binnen de organisatie. Bij Retail Concepts, het bedrijf achter de bekende retailmerken A.S.Adventure, Juttu en Yaya lag het anders. Daar kozen de medewerkers zélf de waarden van hun bedrijf.

Acht jaar geleden legden de werknemers de basis voor de waarden. Dit resulteerde in het Perfect-model, waarbij elke letter een waarde van het bedrijf voorstelt (zie kader). Sindsdien werd de oefening een paar keer aan een revisie onderworpen, al staat het model nog steeds voorop.

Geen dode letter

Het Perfect-model zelf is geen dode letter. “Deze waarden vertegenwoordigen onze visie als onderneming. Zij bepalen hoe wij in de markt het verschil willen maken en bewaken onze cultuur”, aldus Jan Van de Vloed, districtmanager bij het bedrijf en ook verantwoordelijk voor salesondersteuning. “Bovendien maken ze deel uit van onze dagelijkse activiteit. We trekken ze door naar het hele traject van rekrutering, selectie, opleiding, training en coaching tot tussentijdse evaluaties.”

“Onze mensen bepalen ons DNA”, klinkt het. Ook nieuwe collega’s moeten dus voldoen aan deze zeven waarden. “We leggen de lat inderdaad voldoende hoog, maar onze klanten verwachten dat ook van ons. Wie je bent, is voor ons belangrijker dan wat je op dat moment kunt. De cultural fit staat voorop.” Naast de zeven kernwaarden zijn er binnen het bedrijf nog zeventien functiespecifieke competenties en vijftig technische competenties.

Verschillend?

Toch ook nog dit: zijn de waarden die (retail)bedrijven naar voren schuiven niet altijd hetzelfde, zodat ook de profielen gelijklopen? Moet je bijvoorbeeld niet overal respectvol en flexibel zijn? Van de Vloed weerlegt: “Het grote verschil zit in de uitvoering én in de combinatie van de zeven waarden. Dat is voor ons een belangrijke basis. We verwachten dat (nieuwe) medewerkers op een of andere manier en afhankelijk van de functie aan deze waarden voldoen. Niet maar aan twee of vijf daarvan. Maar dus wel aan alle zeven.”

