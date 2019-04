Koppel valt jonge Syriër aan op straat in Arendonk

De vrouw en het slachtoffer kenden elkaar via het open asielcentrum in Arendonk waar de vrouw werkt. Foto: EMA

Arendonk - De onderzoeksrechter in Turnhout heeft donderdag een 54-jarige vrouw aangehouden voor poging tot doodslag na feiten die zich woensdagavond op straat afspeelden in het centrum van Arendonk. Dat meldt het Antwerpse parket. Een 24-jarige Syriër werd toen door de inzittende van een wagen - allicht de vriend van de vrouw - aangevallen met een houten paaltje. Het slachtoffer liep een zware hoofdwonde op, maar verkeert niet in levensgevaar.

Verschillende getuigen merkten woensdagavond op hoe een man in paniek door het centrum van Arendonk rende en vertelde dat hij achtervolgd werd. Plots stopte een wagen vlak voor hem, waarna er een man uitstapte en op het slachtoffer begon te slaan met een houten paaltje. Daarna reed de wagen weer weg. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis.

Nog diezelfde avond kon de politie de eigenares van de wagen identificeren en oppakken. Donderdag werd ook de vriend van die vrouw gearresteerd. Vermoedelijk was hij de passagier die uitstapte en op het slachtoffer sloeg. De vrouw is intussen al door de onderzoeksrechter aangehouden, haar vriend wordt vrijdag voorgeleid.

De precieze aanleiding voor het incident wordt nog onderzocht. De vrouw en het slachtoffer kenden elkaar in ieder geval via het open asielcentrum in Arendonk waar de vrouw werkt. Ze diende vorige week trouwens een klacht in tegen het slachtoffer voor bedreigingen.