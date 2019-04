Man met bizarre seksuele fantasieën krijgt opschorting van straf voor bezit van kinderporno

Herk-de-Stad - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft woensdag een dertiger uit Herk-De-Stad voor het bezit van kinderporno de gunstmaatregel opgelegd van de opschorting van straf.

Aanvankelijk was acht maanden voorwaardelijk en 1.200 euro boete gevorderd. De man kwam nog in aanmerking voor een gunstmaatregel. Hij moet wel zijn aangevatte therapie voortzetten en aan het werk blijven. Bovendien bleek dat de interesse voor kinderpornografie niet kwam uit een pedoseksuele tendens, maar uit een relationele en seksuele onzekerheid.

De man liet in allerlei chatgesprekken met vrouwen ook zijn seksuele fantasieën de vrije loop. Hij ging in die chatboxen op zoek naar gewillige vrouwen en polste hoe ruimdenkend die zouden zijn. Hij sprak onder meer over het dichtnieten van het vrouwelijk geslachtsdeel, tepelklemmen, bondage, sm en bestialiteiten. Hij had het echter ook over seks met kinderen. Hij schepte op over seksuele ervaringen met een veertienjarige, maar het parket zei dat hierover geen bewijzen waren gevonden.

De openbare aanklager zei dat de man gevaarlijke fantasieën in zijn virtuele wereld aanhaalde. “In de zomer van 2015 kwamen die gesprekken aan het licht. Hij heeft het met een vrouw over wat mogelijk is op seksueel vlak. Hij stuurde bij de conversatie ook richting de driejarige dochter van mevrouw om te polsen wat er allemaal mogelijk is. De vrouw was verontrust en wendde zich tot de politie, waarna een huiszoeking volgde. De politie ging bij hem langs en men nam een hele hoop ICT materiaal mee. Alleen op de smartphone werden kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen,” aldus de aanklager.

De rechtbank wilde de man ook duidelijk maken dat er achter kinderporno steeds kindermisbruik schuilt. “Kinderporno versterkt bovendien het beeld van kinderen als seksueel lustobject,” aldus de rechter. De smartphone, waarop de kinderporno is teruggevonden, werd door de rechtbank verbeurd verklaard.