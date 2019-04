Publiek in paniek wanneer circusleeuw plots temmer aanvalt: “Godzijdank beet hij me niet in de nek”

Een circusvoorstelling in de Oekraïense stad Loehansk is vorige maand maar net goed afgelopen. Voor de ogen van het publiek werd de 32-jarige Hamada Kouta plots aangevallen door een van de leeuwen. Het publiek schreeuwde het uit, maar met het nodige geluk wist de man de beet te overleven. Hij raakte wel ernstig gewond aan zijn armen, been en rug.

Ondanks de verwondingen wist Kouta dat hij de aanval zou overleven. “Ze zijn als mijn kinderen”, vertelde hij achteraf in een videoboodschap. In 99 procent van de gevallen ligt de fout bij de temmer.” In verschillende delen van het land is het verboden om circusleeuwen te laten optreden. In Loehansk is dat vooralsnog niet het geval.

