Zakenpartner van Tanja Dexters veroordeeld tot twee jaar cel na 151ste (!) veroordeling voor verkeersovertreding

Antwerpen -

Atilla Usul, de zakenpartner van Tanja Dexters in de Flamingo Bar in Antwerpen, is door de politierechtbank in Dendermonde veroordeeld tot twee jaar cel, twee keer een levenslang rijverbod en een boete van 32.000 euro. Hij werd ook voorgoed ongeschikt verklaard om nog te rijden.