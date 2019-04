Antwerp-coach Bölöni is voorzichtig: “Geen ideaal moment om naar Anderlecht te trekken”

Een perfecte week voor Antwerp. Zo kan je het wel stellen na de zege tegen KRC Genk (1-0) en het verlies van Anderlecht tegen Club Brugge (2-3). De jacht op plaats vier, het doel dat leeft binnen de spelersgroep, is geopend. Zondag wacht in het Astridpark een richtinggevend duel om een Europees ticket. Maar coach Laszlo Bölöni ziet het, zoals wel vaker, anders.

“Of ik ook op die vierde plek mik? Ik ga voor de eerste plaats, áltijd”, antwoordde de Roemeen vrijdag op zijn typische manier. “Je kunt me niet uit mijn tent lokken met die vraag. Dat we er misschien niet in slagen, is een ander paar mouwen.” (lacht)

Gewond dier

The Great Old kan mits winst in het Vanden Stockstadion vijf punten uitlopen op paars-wit. “Ik vind dit geen ideaal moment om naar Brussel te trekken”, aldus Bölöni. “Anderlecht is geen club die door een tegenslag aan kwaliteit inboet. Integendeel. Anderlecht blijft Anderlecht. Het is een gewond dier momenteel. Ik heb de match tegen Club gezien. Het was een Anderlecht met twee gezichten. Net zoals wij tegen Genk en Standard. Telkens acteerden we een helft lang niet op ons normale niveau.”

De oorzaak? Daar heeft Bölöni het raden naar. “Aan de PO1-druk ligt het niet, want het overkwam ons ook in de reguliere competitie. Het is een struikelblok van alle tijden. Veel Europese ploegen worstelen ermee. Toen ik zelf nog voetbalde, zei de coach tijdens rust altijd: ‘ga door op dit elan’. Wat uiteindelijk niet lukte. (lacht) Nu moet ik hetzelfde zeggen tegen mijn spelers. Het is gewoon iets psychologisch.”

Niet opgezet met geruchten over Mbokani

Tegen Anderlecht zullen veel ogen op Dieumerci Mbokani gericht zijn. De Gouden Schoen van 2012 speelde al twee keer sterk in deze Play-offs en wordt aan zijn ex-ploeg gelinkt. Bölöni is alvast niet opgezet met de geruchten. “Ik vind het niet correct dat we het hierover moeten hebben, nét voor de wedstrijd tegen Anderlecht. Anderzijds verbaast de interesse me niet. Dieu blijft een goeie speler en heeft zich opnieuw in de markt gevoetbald. Hij behoort tot de drie beste spitsen in België. Ik denk dat veel clubs hem er graag bij willen hebben. Momenteel speelt hij voor ons. Dat wil ik graag zo houden. Iemand van zijn kaliber heb je nodig om de ambities waar te maken.”

Bolat traint weer mee

Nadat hij twee dagen behandeld werd aan de hamstrings verscheen Sinan Bolat vrijdag opnieuw op het trainingsveld. Bij Antwerp is men optimistisch dat de uitblinker van vorige dinsdag tegen Anderlecht onder de lat staat. Ook Sambou Yatabaré traint weer mee. De Malinees is sneller dan verwacht hersteld van een spierscheur in de kuit.