Ook Brussel wil roken in auto met kinderen verbieden

De Brusselse regering wil roken in de wagen in het bijzijn van kinderen verbieden en het stilleggen van de motor wanneer een voertuig geparkeerd is verplichten. Dat staat in een voorontwerp van ordonnantie dat donderdag groen licht kreeg van de ministerraad.

Het ontwerp van minister van Leefmilieu Céline Fremault en staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets schrijft het roken in aanwezigheid van een minderjarige in de wagen en het laten draaien van de motor van een geparkeerde wagen in als milieumisdrijf in het Brussels Wetboek van Lucht-, Klimaat- en Energiebeheersing.

De wegcode voorziet vandaag reeds dat bestuurders de motor niet mogen laten draaien in vrijloopstand. “Het niet-naleven van deze regel uit de wegcode heeft op zich geen gevolgen voor de verkeersveiligheid. Dit verklaart waarschijnlijk waarom inbreuken tegen de regel zelden bestraft worden. De gevolgen voor het milieu zijn echter wel aangetoond”, licht Bianca Debaets toe. Daarom wil ze het niet stilleggen van de motor van geparkeerde voertuigen als milieumisdrijf inschrijven in het Brusselse Wetboek.

Het roken in een voertuig in aanwezigheid van een minderjarige is reeds verboden in Vlaanderen en Wallonië. Dat moet in de toekomst ook het geval worden in het Brussels Gewest. “De schadelijke gezondheidseffecten van roken zijn al heel lang aangetoond. Deze effecten zijn des te groter wanneer de ruimte waarin gerookt wordt klein en afgesloten is en er zich gevoelige en kwetsbare personen in bevinden”, verklaart minister van Leefmilieu Céline Fremault.

Gezien het naderend einde van de legislatuur zal de goedkeuring van de ordonnantie voor de volgende legislatuur zijn.