“Kinderen zonder wortels”: de honderden Vlamingen die gedwongen ter adoptie werden afgestaan in een Frans ziekenhuis

Al jaren zijn ze op zoek naar hun biologische moeder, zonder ook maar één stap dichterbij te komen. Met honderden zijn ze, de mannen en vrouwen die in de vorige eeuw in Frankrijk door hun Vlaamse moeder ter wereld werden gebracht, om vervolgens terug naar Vlaanderen te worden gevoerd, waar ze bij een adoptiegezin terechtkwamen. Alle papieren sporen naar hun afkomst zijn vernietigd. Een afstammingscentrum en een DNA-databank, die deze week door het Vlaams Parlement in het leven werden geroepen, moeten hen nu eindelijk een antwoord bezorgen. “Het zijn kinderen zonder wortels.”