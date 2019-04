Standard is (nog maar eens) de Play-off 1-ploeg bij uitstek: “De truc? Gewoon geen verwachtingen hebben”

Voor de zevende keer neemt Standard deel aan Play-off 1. En na de hold-up in Gent en de bijhorende zes op zes is het de derde keer dat het van alle ploegen in de nacompetitie bovenaan het lijstje met meeste punten staat. Hoe komt het toch dat Play-off 1 Standard zo vaak zo goed ligt? “Soms is het gewoon beter om het niet al te goed te doen in de reguliere competitie”, zegt icoon Wilfried Van Moer. “Dan kun je perfect pieken.”

Throwback naar het seizoen 2010-2011. Standard belandt per ongeluk als zesde in Play-off 1 omdat KV Mechelen het met een 4 op 12 het in het slot van de reguliere competitie helemaal laat afweten. Een leuk extraatje, denkt men in Luik. Eind mei staat er immers nog de bekerfinale tegen Westerlo op het menu. “We leefden met het idee dat die finale onze enige kans was om een slecht seizoen nog op te fleuren”, zegt Hans Galjé, Luiks keeperstrainer op dat moment. “In de eerste match van Play-off 1 begonnen we zelfs met een veredelde B-ploeg. Op Anderlecht, hé! En dan staan we daar plots 0-3 voor.” Die match zou nog op 1-3 eindigen, maar de trend was wel gezet. Standard freewheelt door Play-off 1 en grijpt na een 26 op 30 nipt naast de titel. “Onze grote kracht was misschien wel dat we gewoon geen verwachtingen hadden”, zegt Galjé. “En dus ook geen stress.”

Op z’n best vanuit positie zes

Het is misschien wel de grootste reden waarom Standard het vaak goed doet in Play-off 1: er is weinig stress. In zes deelnames slaagde het er drie keer in om een of meerdere plaatsen te stijgen. Alleen in het seizoen 2011-2012 – van plek vier naar vijf – en het turbulente 2013-2014 onder Guy Luzon – van plek één naar twee – gingen de Rouches tijdens de nacompetitie nog achteruit, in 2014-2015 bleven ze hangen op plek vier. Ook opvallend: de drie beste resultaten – 26 punten in 2010-2011, 21 punten in 2017-2018 en 17 punten in 2012-2013 – pakte Standard steeds toen het zonder verwachtingen vanop plaats zes aan Play-off 1 mocht beginnen. “Je zou een kleine parallel met dit jaar kunnen trekken”, vindt Galjé. “Standard mocht nu wel als derde starten, maar iedereen zag hen als een outsider voor de titel. Kampioen worden moet ook niet en dat maakt een groot verschil.”

Resultaatvoetbal

Dat vindt ook Wilfried Van Moer. Het Luikse icoon kende zijn glorietijd ver voor er sprake was van play-offs, maar heeft Standard in elke editie van Play-off 1 van nabij gevolgd. “Eigenlijk is het goed dat je een beetje minder bent in de reguliere competitie”, zegt Van Moer. “Want dat betekent dat je nadien kunt pieken. Kijk maar naar Genk. Zij hebben het in de reguliere competitie heel goed gedaan, maar ik vind toch dat het nu in Play-off 1 een tikkeltje minder loopt. En Standard zou nu kunnen pieken.”

Vreemde vaststelling wel: hoewel Standard een paar topcampagnes heeft afgewerkt, wist het sinds de invoering van de play-offs wel nog geen enkele keer de titel te pakken. “Maar nu zullen ze er dicht bij zijn”, zegt Van Moer. “Tegen AA Gent was het geluk aan hun kant en ik merk dat Michel Preud’homme de ploeg nu anders laat spelen in uitmatchen. Thuis is Standard dominant, maar op verplaatsing speelt het nu echt resultaatvoetbal.” En laat dat nu net hetgene zijn dat je in Play-off 1 nodig hebt.