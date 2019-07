Mormonen beschouwen homohuwelijk niet meer als afvalligheid

De mormonen in de Verenigde Staten hebben volgens de Amerikaanse media verrassend verklaard dat huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht niet meer als geloofsverzaking of apostasie worden beschouwd. Voor homoseksuele stellen daalt daarmee het gevaar op excommunicatie uit de aartsconservatieve geloofsgemeenschap, aldus CNN. Kinderen van homoseksuele stellen moeten in de toekomst in de mormoonse kerk worden gedoopt.

In principe zouden homohuwelijken nog steeds als een “ernstig vergrijp” worden beschouwd, zo werd Dallin Oaks, een lid van het kerkbestuur geciteerd tijdens een bijeenkomst in Salt Lake City. Aan de leer van het huwelijk zelf is niets veranderd. Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transseksuele mensen in de mormoonse gemeenschap moeten volgens de regels kuis leven. Immoreel gedrag in heteroseksuele en homoseksuele relaties zal in de toekomst op dezelfde manier worden behandeld, zei Oaks volgens CNN.

Vanwege haar houding tegenover homoseksualiteit is de gemeenschap herhaaldelijk onder publieke druk komen staan. Met deze stap worden controversiële strengere regels van 2015 teruggeschroefd. Toen zijn 1.500 leden uit protest opgestapt uit de geloofsgemeenschap. Familierelaties zijn heilig voor mormonen, veel kinderen een zegen. Abortussen evenals voorhuwelijkse en buitenechtelijke relaties worden niet getolereerd.

Veel volgelingen van de “Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen” hebben in de Verenigde Staten invloedrijke jobs en werken in de politiek en het bedrijfsleven. Naar eigen zeggen telt de kerk wereldwijd meer dan 16 miljoen aanhangers. Een van de bekendste leden is de voormalige Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney.