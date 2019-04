Ex-assistente J.K. Rowling veroordeeld voor diefstal nadat ze zich knullig liet betrappen

De voormalige assistente van J.K. Rowling moet de ‘Harry Potter’-schrijfster zo’n 22.000 euro terugbetalen. Ze pleegde fraude door de kredietkaart van de zaak te gebruiken voor heel wat persoonlijke aankopen. Amanda Donaldson liep wel heel knullig tegen de lamp.

Amanda Donaldson (36) werkte sinds februari 2014 als assistente voor de succesvolle schrijfster J.K. Rowling, vooral bekend van de Harry Potter-boeken. Ze was een gewaardeerde kracht in het kantoor in Edinburgh, bleek uit de getuigenissen in de rechtbank. Maar in april 2017 werd Donaldson op staande voet ontslagen.

Koffie van Starbucks

J.K. Rowling. Foto: Photo News

De 53-jarige Rowling diende een klacht in tegen haar gewezen assistente omdat die met de kredietkaart van de zaak wel heel veel uitgaven gedaan zou hebben die niets met het werk te maken hadden.

Zo zou ze voor 22.236 pond aan luxueuze parfums, spullen voor in haar woning en chocolade en andere zoetigheid gekocht hebben. Ze gaf ook in koffieketen Starbucks veel geld uit en trakteerde haar collega’s er zelfs met de kaart van het bedrijf. “Ze kijken de rekening toch niet na”, zou ze toen gezegd hebben.

Rowling beschuldigde Donaldson er ook van meer dan 7.000 pond aan buitenlands geld en 1.160 pond cash verduisterd te hebben. Ook een hoop Harry Potter-merchandise ter waarde van 3.213 pond was plots verdwenen. Die laatste spullen moesten eigenlijk gedoneerd worden aan een goed doel, maar de vrouw zou ze voor zichzelf gehouden hebben.

Allergische reactie

De rechter achtte die laatste feiten niet bewezen, maar veroordeelde Donaldson wel tot het terugbetalen van 18.734 pond. Met interesten erbij komt het neer op meer dan 19.000 pond of 22.000 euro. De schrijfster zei daar tevreden mee te zijn. “Donaldson heeft me oneerlijk behandeld”, zei ze. Het geld zal ze aan haar organisatie voor kansarme kinderen geven.

Opvallend en knullig was wel de manier waarop Donaldson tijdens de vijf dagen durende rechtszaak tegen de lamp liep. De bewering dat Rowlings echtgenoot de dure parfum voor haar kocht, sloeg op niets. Haar man is er immers allergisch voor. Ook het feit dat Rowling in haar getuigenis verklaarde een fervente tegenstander van chocolade en andere zoetigheid te zijn, sprak in Donaldsons nadeel.

Donaldson bleef de feiten tot op het einde ontkennen en haalde zelfs haar huidige baas naar de rechtbank om te getuigen over hoe loyaal ze is. Het mocht niet baten.