Dode koeien aangespoeld op stranden in Canarische Eilanden

Minstens drie dode koeien zijn de voorbije week aangespoeld op stranden in de Canarische Eilanden. De karkassen zijn vermoedelijk afkomstig van boten die dieren van het Amerikaanse continent naar elders brengen. “De dieren zijn overleden tijdens het transport en dan in de zee gegooid”, klinkt het. Dat is illegaal, dus is een onderzoek geopend.

Vorige week spoelde het eerste van de drie koeien aan in de buurt van El Medano op het eiland Tenerife, een ander even later in Granadilla de Abona. Een derde werd dan weer door een visser ontdekt op zee. Op videobeelden is te zien hoe dat dier het strand wordt opgesleurd door de man, met hulp van de bestuurder van een jetski.

De karkassen komen van schepen die vee transporteren van Zuid-Amerika naar andere continenten. Als er dieren de oversteek niet overleven, worden hun lichamen overboord gegooid. “Ze komen met zekerheid van die schepen”, klinkt het bij het ministerie van Landbouw van de Canarische Eilanden. “Dode dieren in zee gooien is verboden volgens het internationaal recht.”

Er is een onderzoek geopend naar de feiten.