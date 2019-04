“Lentevakantie? Wat is er mis met paasvakantie?”

“Een fijne lentevakantie voor straks aan al onze GO! collega’s en leerlingen. Geniet ervan!” Een bericht van Raymonda Verdyck, de topvrouw van het Gemeenschapsonderwijs, is bij N-VA in het verkeerde keelgat geschoten. “Wat is er mis met paasvakantie?”, klinkt het.

Onder het bericht van Verdyck staat een foto van een jongetje met hazenoren en een geschilderd ei in de hand. “Zijn dat dan lente-oren en een lente-ei?”, vraagt N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls zich af. “Wat is er in godsnaam mis met paasvakantie? Die naam staat zelfs zo in de regelgeving. Ze had ook gewoon vakantie kunnen typen, maar lentevakantie? Daar is duidelijk over nagedacht.”

Een fijne lentevakantie voor straks aan al onze GO! collega's en leerlingen. Geniet ervan! pic.twitter.com/bAL2m7O0PM — Raymonda Verdyck (@RaymondaVerdyck) April 5, 2019

“Neutraliteit gaat te ver”

Het Gemeenschapsonderwijs heeft een grondwettelijke opdracht om neutraal onderwijs aan te bieden. “Neutraliteit onder de vorm van actief pluralisme impliceert dat er in de dialoog geen voorkeur uitgaat naar één specifieke levensbeschouwing”, staat op de website te lezen. Maar volgens critici gaat die neutraliteit te ver, zeker wanneer het over de eigen tradities gaat.