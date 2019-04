Latere lessen, beter uitgeruste studenten? Hogeschool start met opvallend experiment

De opleiding journalistiek van Hogeschool PXL laat vanaf volgend academiejaar de lessen later starten, namelijk vanaf halftien in plaats van halfnegen. Met het experiment wil PXL nagaan of uitgeruste studenten beter presteren.

Hogeschool PXL verschuift de lessen naar halftien om na te gaan of een later beginuur tot betere studieresultaten leidt. Onderzoek heeft immers aangetoond dat de traditionele schooluren nefast zijn voor het slaapritme van jongeren. “De lessen gaan later van start, maar het einduur blijft hetzelfde”, zegt Veerle Schuyten, departementshoofd PXL-Media & Tourism. “Dit kunnen we mogelijk maken door de lessen compacter in te roosteren, bijvoorbeeld met minder springuren.”

Een mogelijke oorzaak van slaperige jongeren op school is de verschuiving van het moment waarop ‘s avonds het slaaphormoon melatonine wordt vrijgegeven. In de puberteit wordt dat hormoon namelijk later afgescheiden, met een piek tussen twee en vier uur ‘s nachts. Jongeren zijn daardoor ‘s avonds minder snel moe, terwijl ze ‘s ochtends ook moeilijker uit bed kunnen. Vanaf de leeftijd van 20 à 25 jaar zijn de hersenen volledig ontwikkeld, waardoor het slaapritme opnieuw vervroegt.