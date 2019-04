Zinédine Zidane steekt geruchtenmolen over komst Eden Hazard naar Real Madrid weer in gang: “Een fantastische speler”

Zinédine Zidane maakt er geen geheim van dat hij Eden Hazard volgend seizoen graag bij Real Madrid zou zien spelen. “Hij is een fantastische speler”, voedde de Real-trainer vrijdag nogmaals de geruchtenmolen over een eventuele transfer voor de Rode Duivel van Chelsea naar de Koninklijke.

“Hazard heb ik altijd al geapprecieerd, dat weet iedereen”, vertelde Zidane. “Ik volg hem al van toen hij nog in Frankrijk speelde en ken hem persoonlijk. Het is niets nieuws als ik nogmaals herhaal wat voor een fantastische speler hij is.”

Bevestigen dat Real Hazard deze zomer bij Chelsea zal proberen los te weken, wou Zidane evenwel niet bevestigen. “Dat zal eind dit seizoen of begin volgend seizoen blijken. Nu kan ik daar niets over zeggen.”

De 28-jarige Hazard maakte ook al duidelijk dat Real de club van zijn dromen is. Ondanks dat hij eind volgend seizoen transfervrij zou kunnen vertrekken, wil Chelsea zijn kapitein echter niet zomaar laten gaan. Een transferverbod tot eind januari maakt het de Engelse club immers moeilijk een waardige vervanger te vinden.

Zidane kwam midden maart weer aan het roer te staan bij Real en beloofde “vernieuwing” voor volgend seizoen. Volgens Spaanse media wil Real tot 500 miljoen euro in een nieuw elftal investeren. Naast Hazard circuleert ook de naam van de Franse international Paul Pogba, die in augustus 2016 voor 105 miljoen euro van Juventus naar Manchester United verkaste.

Wie van de huidige selectie mag blijven, is nog niet duidelijk. “Ik heb nog niets beslist, er rest ons nog anderhalve maand competitie”, aldus Zidane. Eerder deze week beloofde Zidane al dat er volgend seizoen een duidelijke keuze gemaakt zal worden over wie in doel staat. Real nam begin dit seizoen Thibaut Courtois over van Chelsea, maar de Costaricaan Keylor Navas wil van geen wijken weten. .

# Belga context ## Related picture(s) [Primera Division - FBL - ENG - PR - CARDIF...]

[Primera Division - FBL - ESP - LIGA - VALE...]

[Primera Division - FBL - ESP - LIGA - VALE...]

[Belgen in het buitenland - FBL - ESP - LIG...]

View full context on [BelgaBox]

(belga)