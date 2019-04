Jonge drugsdealers lopen tegen de lamp door gepoch met dure levensstijl op social media

Kortrijk / Waregem - Drie jonge twintigers uit Kortrijk en Waregem die op grote schaal cocaïne dealden, zijn veroordeeld tot 42 maanden celstraf. Het trio verbraste de opbrengst aan luxekledij die de rechter nu samen met nog 250.000 euro verbeurd verklaard.

Waregemnaar Ertan G. (20) en Kortrijkzanen Adel M. (21) en Hamayun H. (21) zullen zich hun opschepperij op sociale media wel beklagen. Terwijl ze op grote schaal cocaïne dealden, plaatsten ze op Facebook en Instagram foto's waarop ze poseerden met drugs, pakken geld, merkkledij en luxewagens zoals een Rolls Royce, Maserati, Porsche en Lamborghini.

Ook passeerden er heel wat foto's vanop decadente feestjes en tijdens dure reizen zoals in Dubai. Voor de politie was het dan ook niet moeilijk om de drugshandel op het spoor te komen. In juni 2018 kwam er bruusk een einde aan hun luxeleven en vlogen ze in de gevangenis waar ze ondertussen al tien maanden zitten.

Uit onderzoek bleek dat het trio samen met nog zes kompanen maar liefst 1 miljoen euro verdiende met de verkoop van kilo's cocaïne. Het parket eiste dat het drietal dat bedrag ook zou moeten terugbetalen.

Gips in plaats van cocaïne

De verdediging betwistte dat de winst zo massaal was. Mede ook omdat de jonge dealers in het Antwerpse drugsmilieu waar ze de cocaïne ging kopen, regelmatig in de problemen kwamen. Zo kregen ze eens een pistool tegen hun hoofd tijdens een ripdeal en ook werden ze eens opgelicht voor 25.000 euro toen ze 1 kg gips in plaats van cocaïne kregen.

De rechter gaf enigszins gehoor aan de verdediging om de toekomst van de jonge dealers niet te hypothekeren en nog een laatste kans vroegen. “In de gevangenis zijn onze ogen open gegaan. We gaan ons volledig herpakken”, klonk het.

G. moet 50.000 euro drugswinst terugbetalen en M. en H. die al eerder werden veroordeeld voor drugshandel, is de verbeurdverklaring 100.000 euro. Ook alle in beslag genomen luxekledij zoals Louboutinschoenen en luxegoederen zoals smartphones en een Audi RS6 zijn ze kwijt.

De Kortrijkzanen kregen een celstraf van 42 maanden, waarvan 20 maanden effectief en de andere helft is gekoppeld aan strenge voorwaarden. Bij Waregemnaar G. is enkel een derde van de 30 maanden effectief.

Het drietal kreeg bij hun drugshandel hulp van nog zes andere jonge mannen uit de regio. Met celstraffen van 15 tot 18 maanden kregen ze mildere straffen. Een iemand kreeg een werkstraf. De negen beklaagden moeten ook tussen de 3.200 euro en 12.000 euro boete betalen.