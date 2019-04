De 5 strafste voetbalacties van de week: het baardje van Hein Vanhaezebrouck en de aandoening van Antwerp-doelman Sinan Bolat

Grappig om te zien is het haast, hoe de Deen Kasper Hjulmand dichter en dichter richting T1-positie bij Anderlecht lijkt op te schuiven. Tot hij bijna op de schoot van trainer Fred Rutten zit. Of hoe Antwerp-doelman Sinan Bolat echo’s belooft aan de media die hem een komediant noemen. De voetbalwereld is één groot toneelstuk waarbij de mooiste acties vaker naast dan op het veld plaatsvinden. Hoog tijd om die er ook eens uit te lichten.

5. De aandoening van Bolat

Sinan Bolat heeft last van een vervelende aandoening. Telkens zijn ploeg in de laatste minuten op voorsprong staat, loopt de doelman van Antwerp de een of andere blessure op. Toen een vooringenomen riooljournalist - ze zijn allemoal tegen den Antwoarp - dit probeerde af te schilderen als tijdrekken, zei een zichtbaar verontwaardigde Bolat dat hij een echo zou laten maken en deze zou verspreiden naar de media. Niet doen, Sinan. Je gaat dat toch niet elke week blijven volhouden.

Foto: BELGA

4. Het reglement waar niemand nog om geeft

Het reglement voor spelersmakelaars is er. Dat heeft u gemist, want operatie Propere Handen ligt alweer zes maanden achter ons, is nu wel al genoeg in het nieuws geweest en eigenlijk denken wij nu allemaal veel liever aan Play-off 1. Misschien is het net daarom wel straf dat de voetbalbond er toch werk van gemaakt lijkt te hebben.

Foto: BELGA

3. De belangrijkste bijzaak ter wereld

Messi is God niet. “Hij is heel goed, maar hij is niet God.” Dat heeft paus Franciscus gezegd in een interview. Maar hoe geweldig is het niet dat als iemand de kans heeft om een één op één-gesprek met de paus te hebben, hij ervoor kiest om over voetbal te beginnen en de afgezant van God op Aarde daar nog een antwoord op heeft ook?

2. De schoot van Fred Rutten

Tja, Fred… Twee weken geleden raakte bekend dat de Deense coach Kasper Hjulmand – eigenlijk keuze nummer één voor Anderlecht – weer beschikbaar was. Begin deze week lekte uit dat hij eigenlijk al voor Anderlecht aan de slag is. En later deze week werd hij in Brussel gesignaleerd. Ik hoop voor Anderlecht-trainer Fred Rutten dat hij goed is in hoofdrekenen en één en één bij elkaar weet op te tellen. Dan is hij straks voorbereid als er ineens een Deen op zijn schoot gaat zitten.

Foto: Photo News

1. Het baardje van Vanhaezebrouck

Ex-Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck wilde even netjes aan de media laten weten dat hij zijn geld nog steeds niet gehad heeft, sleurde en passant half Anderlecht erdoor en vergeleek voorzitter Marc Coucke zelfs met Balthasar Boma van FC De Kampioenen. Het beginnende baardje leek hij wel speciaal voor de gelegenheid te hebben laten staan, alsof hij er meer wilde uitzien als iemand die vier maanden werkloos is dan als voetbalmiljonair. Werkloze Hein trok de barricaden op voor zij die het niet kunnen en die ook nog geld hebben tegoed hebben van Inhalige Marc.

